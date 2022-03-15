Конституционный суд оценит право адвокатов приходить в полицию с телефонами

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу на положения закона «О полиции», ограничивающие право адвокатов на пронос технических средств в подразделения МВД. «Ведомости» ознакомились с ее текстом. В КС с жалобой обратился Иван Фролов, который трижды (в октябре 2019 г., в январе 2020 г. и в феврале 2020 г.) не смог попасть в ГУ МВД по Саратовской области с телефоном, т. е., как это называется в жалобе, «техническим средством связи с возможностями аудио- и видеофиксации, а также выхода в интернет».