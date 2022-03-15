Конституционный суд оценит право адвокатов приходить в полицию с телефонами

Конституционный суд оценит право адвокатов приходить в полицию с телефонамиСейчас ведомственные инструкции позволяют не пускать с техническими средствами на режимные объекты
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу на положения закона «О полиции», ограничивающие право адвокатов на пронос технических средств в подразделения МВД. «Ведомости» ознакомились с ее текстом. В КС с жалобой обратился Иван Фролов, который трижды (в октябре 2019 г., в январе 2020 г. и в феврале 2020 г.) не смог попасть в ГУ МВД по Саратовской области с телефоном, т. е., как это называется в жалобе, «техническим средством связи с возможностями аудио- и видеофиксации, а также выхода в интернет».
Ему отказывали в доступе к месту проведения следственных действий на территории ГУ МВД, несмотря на ордер и удостоверение защитника, отмечено в жалобе. Постовые ссылались, в частности, на ст. 13 закона «О полиции», которая обязывает правоохранителей обеспечивать безопасность режимных объектов, а также на инструкцию о пропускном режиме объектов ГУ МВД по Саратовской области. По инструкции, говорится в жалобе Фролова, запрещено проносить в здание технические средства, кроме случаев, когда это разрешил следователь для ознакомления с материалами дела.
Кировский райсуд Саратова, а затем Саратовский областной суд признали отказ в допуске с телефоном незаконным, но Первый кассационный суд общей юрисдикции это решение отменил. Тогда Фролов обратился в КС.
В жалобе он отмечает, что российские суды придерживаются противоречивой практики по оспариваемому вопросу. Со схожей проблемой сталкивались адвокаты в Дагестане и Татарстане в 2017 и 2019 гг. соответственно, и суды становились на сторону защитников. Фролов пояснил «Ведомостям», что законодательство и правоприменение должно быть однородным.
Толкование норм, примененное в своем деле, Фролов описывает как «злоупотребление правом со стороны полиции». Оно позволяет ограничивать интересы граждан «ведомственными нормативными актами», такими как инструкция о пропускном режиме, которые дополняют закон, сказано в жалобе, принятой к рассмотрению КС.
Запреты на пронос технических средств связи вводятся, как считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, для того чтобы ограничить возможность фиксировать допускаемые нарушения, а также копировать процессуальные документы, составляемые в ходе следственных действий.
В 2021 г. был принят закон, которым адвокатам запретили проносить в СИЗО на встречи с подзащитными средства связи и устройства для аудио- и видеосъемки.