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Общество

Конституционный суд оценит право адвокатов приходить в полицию с телефонами

Сейчас ведомственные инструкции позволяют не пускать с техническими средствами на режимные объекты
Марина Царева
Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу на положения закона «О полиции», ограничивающие право адвокатов на пронос технических средств в подразделения МВД. «Ведомости» ознакомились с ее текстом. В КС с жалобой обратился Иван Фролов, который трижды (в октябре 2019 г., в январе 2020 г. и в феврале 2020 г.) не смог попасть в ГУ МВД по Саратовской области с телефоном, т. е., как это называется в жалобе, «техническим средством связи с возможностями аудио- и видеофиксации, а также выхода в интернет».

Ему отказывали в доступе к месту проведения следственных действий на территории ГУ МВД, несмотря на ордер и удостоверение защитника, отмечено в жалобе. Постовые ссылались, в частности, на ст. 13 закона «О полиции», которая обязывает правоохранителей обеспечивать безопасность режимных объектов, а также на инструкцию о пропускном режиме объектов ГУ МВД по Саратовской области. По инструкции, говорится в жалобе Фролова, запрещено проносить в здание технические средства, кроме случаев, когда это разрешил следователь для ознакомления с материалами дела.

Кировский райсуд Саратова, а затем Саратовский областной суд признали отказ в допуске с телефоном незаконным, но Первый кассационный суд общей юрисдикции это решение отменил. Тогда Фролов обратился в КС.

В жалобе он отмечает, что российские суды придерживаются противоречивой практики по оспариваемому вопросу. Со схожей проблемой сталкивались адвокаты в Дагестане и Татарстане в 2017 и 2019 гг. соответственно, и суды становились на сторону защитников. Фролов пояснил «Ведомостям», что законодательство и правоприменение должно быть однородным.

Толкование норм, примененное в своем деле, Фролов описывает как «злоупотребление правом со стороны полиции». Оно позволяет ограничивать интересы граждан «ведомственными нормативными актами», такими как инструкция о пропускном режиме, которые дополняют закон, сказано в жалобе, принятой к рассмотрению КС.

Запреты на пронос технических средств связи вводятся, как считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, для того чтобы ограничить возможность фиксировать допускаемые нарушения, а также копировать процессуальные документы, составляемые в ходе следственных действий.

В 2021 г. был принят закон, которым адвокатам запретили проносить в СИЗО на встречи с подзащитными средства связи и устройства для аудио- и видеосъемки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных