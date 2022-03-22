Алексея Навального отправляют в колонию строгого режима

Алексея Навального отправляют в колонию строгого режимаОн признан виновным в мошенничестве и оскорблении суда
Лефортовский райсуд Москвы на выездном заседании в ИК-2 в Покрове Владимирской области признал Алексея Навального виновным в мошенничестве с 2,7 млн руб. пожертвований в ФБК (признан иноагентом, а также экстремистской организацией, после чего ликвидирован) и оскорблении суда. Ему назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн руб. Это меньше, чем гособвинение запрашивало в прениях (13 лет лишения свободы).
Сейчас Навальный отбывает наказание по «делу «Ив Роше» – срок в 2,8 года лишения свободы ему назначили в начале 2021 г., когда он вернулся в Россию из Германии с лечения. В новом приговоре суммированы все предыдущие наказания, сообщила судья Лефортовского райсуда Маргарита Котова. Таким образом, Навальный может выйти на свободу в 2031 г. В случае вступления приговора в законную силу место отбывания наказания у Навального изменится, поскольку в данной колонии в Покрове строгого режима нет.
В чем признали виновным Навального?
Новое дело в отношении Навального, которое рассматривалось в Покрове, состояло из шести эпизодов, суд рассмотрел его за 13 заседаний. Четыре эпизода касались обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и были связаны с пожертвованиями в ФБК.
Потерпевшими по ним выступали четыре человека, которые в период 2011–2021 гг. отправляли пожертвования в учрежденные Навальным организации – всего 2,7 млн руб. Четыре эпизода были выделены из общего дела. Претензии следствия связаны с тем, что Навальный вводил в заблуждение жертвователей: он, как отмечали в Следственном комитете России, создавал у них иллюзию возможности избрания его на пост президента в 2018 г., хотя такой возможности он не имел из-за непогашенной судимости по «делу «Кировлеса». Часть денег Навальный потратил на себя, а еще часть – на создание экстремистского сообщества, решили следователи.
Еще два эпизода нового дела в отношении Навального касаются неуважения к суду (ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК). Его, по версии следствия, он проявил во время прошедшего зимой 2021 г. суда о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.
Во время того процесса Навальный получил от судьи Веры Акимовой более десятка замечаний. В ходе слушаний прокурор Надежда Тихонова указывала, что в деле более 100 слов и выражений господина Навального, оскорбивших участников процесса. Во время процесса Навальный, в частности, просил обращаться к судье как к оберштурмбаннфюреру, а внука ветерана Игоря Колесникова называл «торговцем дедом».
Кто выступил в качестве свидетелей?
Свидетелями со стороны обвинения по эпизодам мошенничества выступали четыре человека. Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов говорил, что на счета Навального и его жены поступало 60 млн и 70 млн руб. соответственно, но после череды вопросов уточнил, что эта информация известна ему из СМИ. Он также признал, что, работая юристом в структурах Навального, давал заключение, что кандидат может баллотироваться на пост президента, несмотря на судимость «по делу «Кировлеса», – он объяснял это расширительным толкованием ст. 32 Конституции (гарантирует избирательные права).
Вторым свидетелем был петербургский активист Федор Горожанко – ФБК обвинял его в краже базы электронных адресов сторонников Навального, Горожанко причастность ко взлому отрицал. Во время одного из заседаний он сказал, что является «скорее свидетелем защиты», а сейчас уехал из России. Еще одним свидетелем был юрист Илья Ремесло. Он рассказывал о своих расследованиях, в которых, по его утверждениям, нашел несоответствие в отчетности фондов. Также на суде выступал бывший соратник Навального и сотрудник проекта «Роспил» Андрей Мищенко, который утверждал, что организации работали легально.
В эпизодах с оскорблением суда свидетелями были три человека. Это судебный пристав Евгений Ходенок и конвоир Иван Александров, которые заверили суд, что вспомнить ничего по существу обвинения не могут. Александров сообщил, что Навальный возмущался его дополнительному обыску при конвоировании. Еще одним свидетелем была преподаватель мужского монастыря Людмила Лактюшина, которая узнала о процессе над Навальным «из интернета» и слышала, что тот сравнивал суд с «фашистской диктатурой».
Какие доводы были у стороны защиты?
Навальный и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова возражали против проведения слушаний в колонии, называя ситуацию экзотической.
Потерпевшие, по мнению защиты, были «подставными», поскольку уровень их дохода, говорили адвокаты, не соответствовал сумме пожертвований, а два других якобы находились под давлением следствия. Факт перевода денег со счета ФБК на личный счет Навального, по мнению защиты, доказан не был: об этом говорил и эксперт со стороны следствия. По делу об оскорблении суда защита отмечала, что выражения Навального не были оскорбительными, а его несдержанность была якобы связана с его переживаниями о ветеранах.
Адвокатов Михайлову и Кобзева после оглашения приговора их подзащитному задержала полиция. По данным ТАСС, когда они общались с журналистами, к ним подошли сотрудники полиции и задержали их, после чего увезли на полицейском автобусе.