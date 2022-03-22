Алексея Навального отправляют в колонию строгого режима

Потерпевшими по ним выступали четыре человека, которые в период 2011–2021 гг. отправляли пожертвования в учрежденные Навальным организации – всего 2,7 млн руб. Четыре эпизода были выделены из общего дела. Претензии следствия связаны с тем, что Навальный вводил в заблуждение жертвователей: он, как отмечали в Следственном комитете России, создавал у них иллюзию возможности избрания его на пост президента в 2018 г., хотя такой возможности он не имел из-за непогашенной судимости по «делу «Кировлеса». Часть денег Навальный потратил на себя, а еще часть – на создание экстремистского сообщества, решили следователи.