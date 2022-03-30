Бизнес-школы просят правительство о поддержке в условиях санкций

В письме говорится, что сфера дополнительного профессионального образования, в рамках которой ведется обучение бизнесу, серьезно пострадала от введенных антироссийских ограничений: «Приостановлены многие международные партнерства и финансирование научных проектов». Соответствующие образовательные программы перенесены на неопределенный срок. Ассоциация просит Решетникова помочь некоммерческим бизнес-школам – таких большая часть среди членов РАБО. Для этого, согласно предложению ассоциации, требуются отмена социальных и страховых отчислений на этот год, введение субсидирования зарплат преподавателей, выдача льготных кредитов на выплату зарплаты и отмена НДФЛ на сотрудников с суммы до 3 млн руб. в год.