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Бизнес-школы просят правительство о поддержке в условиях санкций

Они жалуются на отток зарубежных преподавателей и нехватку грантов
Анастасия Курилова Екатерина Гробман
В письме говорится, что сфера дополнительного профессионального образования, в рамках которой ведется обучение бизнесу, серьезно пострадала от введенных антироссийских ограничений / Андрей Гордеев / Ведомости

Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой поддержать некоммерческие образовательные организации в условиях санкций. Генеральный директор РАБО Наталья Евтихеева, подписавшая обращение, сказала «Ведомостям», что направляла его, но пока ответа не получила (письмо датировано 11 марта). «Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

В письме говорится, что сфера дополнительного профессионального образования, в рамках которой ведется обучение бизнесу, серьезно пострадала от введенных антироссийских ограничений: «Приостановлены многие международные партнерства и финансирование научных проектов». Соответствующие образовательные программы перенесены на неопределенный срок. Ассоциация просит Решетникова помочь некоммерческим бизнес-школам – таких большая часть среди членов РАБО. Для этого, согласно предложению ассоциации, требуются отмена социальных и страховых отчислений на этот год, введение субсидирования зарплат преподавателей, выдача льготных кредитов на выплату зарплаты и отмена НДФЛ на сотрудников с суммы до 3 млн руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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