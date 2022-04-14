Конституционный суд оценит законность срочных договоров с преподавателями

Конституционный суд оценит законность срочных договоров с преподавателямиКраткосрочные соглашения – распространенная проблема в вузах, говорят эксперты
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу на нормы Трудового кодекса (ТК), которые позволяют заключать с преподавателями вузов краткосрочные договоры, даже если они работают долгое время. С ч. 1 и ч. 8 ст. 332 ТК не согласился преподаватель, кандидат юридических наук Алексей Подаков, с жалобой которого ознакомились «Ведомости».
В оспариваемых нормах говорится, что трудовые договоры в вузах могут заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок. В случае когда преподавателя назначают по конкурсу на ту же должность, закон позволяет не заключать новый договор, а продлить старый. Подаков просит КС проверить, соответствует ли Основному закону возможность заключать и продлевать такие договоры «на необоснованный и произвольно устанавливаемый работодателем срок».
В феврале 2020 г. Подаков обратился в Перовский райсуд Москвы, оспорив увольнение из Государственного университета управления (ГУУ). С сентября 2006 г. по январь 2020 г. он работал в вузе на разных должностях: выбирался на них по конкурсу и продлевал с ГУУ срочные договоры шесть раз. В сентябре 2019 г. вуз вновь предложил ему заключить пятимесячный договор – до января 2020 г. С этим преподаватель не согласился, предложив продлить действующее соглашение на неопределенный срок.
«Расторжение трудового договора с преподавателем в середине учебного года, когда учебные планы всех вузов сформированы, означает заведомое лишение преподавателя источников существования», – утверждает Подаков. Суды всех инстанций, в том числе Верховный суд, удовлетворять иск преподавателя отказались, и он обратился в КС.
Подаков считает, что нынешняя норма закона позволяет работодателю директивным образом определять срок трудового договора с работником из вуза. По мнению заявителя, заключение договоров на срок менее года нарушает конституционное право на распоряжение своими способностями к труду (ч. 1 ст. 37 Конституции). Это также ставит преподавателей «в положение крайней неопределенности, не позволяет им планировать собственную жизнь и карьерную траекторию», пишет заявитель в жалобе.
Подаков упоминает в жалобе законопроект сенаторов Ирины Рукавишниковой и Виктора Смирнова, внесенный в Госдуму в сентябре 2020 г. Его авторы указывали на недопустимость практики заключения краткосрочных трудовых договоров с профессорско-преподавательским составом. В пояснительной записке сообщается, что в последние годы «в вузовской среде сложилась устойчивая практика заключения срочных трудовых договоров с педагогическими работниками на один год», что происходит «не по желанию работников, а по воле работодателей». «Самыми «нестабильными работниками» в вузах являются именно те, без которых невозможен образовательный процесс. В то же время, например, сотрудники бухгалтерии, водители, административно-управленческий и технический персонал принимаются на работу на неопределенный срок», – считают авторы поправок. Они предлагают сделать заключение подобных договоров по общему правилу на неопределенный срок, а в особых случаях – на срок не менее трех лет.
Рукавишникова заявила «Ведомостям», что существующее законодательство не противоречит нормам Конституции, но регулирование трудовых отношений с педагогами нуждается в корректировке с целью защиты их прав и интересов.
Заключение с преподавателями трудовых договоров на срок до одного года может являться предпочтительным для вузов, в случае если преподаватели привлекаются для краткосрочных образовательных программ или курсов, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин говорит, что в России 40–50% преподавателей работают по краткосрочным договорам, чаще всего в том случае, «если вуз хочет сэкономить на отпускных».