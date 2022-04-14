Конституционный суд оценит законность срочных договоров с преподавателями

Подаков упоминает в жалобе законопроект сенаторов Ирины Рукавишниковой и Виктора Смирнова, внесенный в Госдуму в сентябре 2020 г. Его авторы указывали на недопустимость практики заключения краткосрочных трудовых договоров с профессорско-преподавательским составом. В пояснительной записке сообщается, что в последние годы «в вузовской среде сложилась устойчивая практика заключения срочных трудовых договоров с педагогическими работниками на один год», что происходит «не по желанию работников, а по воле работодателей». «Самыми «нестабильными работниками» в вузах являются именно те, без которых невозможен образовательный процесс. В то же время, например, сотрудники бухгалтерии, водители, административно-управленческий и технический персонал принимаются на работу на неопределенный срок», – считают авторы поправок. Они предлагают сделать заключение подобных договоров по общему правилу на неопределенный срок, а в особых случаях – на срок не менее трех лет.