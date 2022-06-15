Российское историческое общество проверит учебники на соответствие стандарту

Российское историческое общество проверит учебники на соответствие стандартуВ Совете Федерации считают, что содержание книг стало «составляющей нацбезопасности страны»
Сенаторы заканчивают подготовку и в ближайшее время направят обращение в Российское историческое общество (РИО) с просьбой провести экспертизу школьных учебников истории на их соответствие историко-культурному стандарту. Об этом «Ведомостям» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
По ее словам, экспертиза учебников нужна из-за «ситуации в стране, которая требует особого отношения к качеству преподавания и содержанию учебников по гуманитарным дисциплинам – истории, обществознанию, русскому языку и литературе». «Сегодня это [содержание учебников] одна из составляющих национальной безопасности страны», – говорит Алтабаева.
Сейчас над этим вопросом работает профильный комитет СФ, сказала она. Сенаторы хотят обновить перечень учебников по гуманитарным дисциплинам. Они должны быть наполнены «яркими, эмоциональными, образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины», говорит Алтабаева: «В сентябре проведем заседание и обсудим результаты». Сенатор считает, что «экспертиза [учебников] должна быть независимой, и проводить ее должны эксперты научных, общественных организаций».
В РИО готовы взяться за поручение, сообщил «Ведомостям» председатель правления общества Константин Могилевский. Он напомнил, что, когда в 2012 г. разрабатывался историко-культурный стандарт для предмета «История отечества» (он был утвержден в 2020 г.), именно члены РИО проводили экспертизу учебников. «Среди членов РИО – ученые, историки, преподаватели истории. Уверен: сейчас будет много желающих принять участие в [новой] экспертизе», – сообщил Могилевский.
Сейчас проверку учебников может проводить Минпросвещения, говорит Алтабаева: «Они выпускают приказ о формировании научно-экспертного совета, который проводит экспертизу учебников, утверждают его решение, а затем формируют перечень рекомендованных [школам] учебников». В марте 2022 г. сенаторы направляли обращение с аналогичным предложением в Минпросвещения, но «конкретного ответа» не было, сказала сенатор.
«Ведомости» направили запрос в ведомство.
Такая экспертиза учебников нужна, говорит учитель истории из Свердловской области Мария Шарова. Она привела в пример выступление Владимира Путина: в апреле 2021 г. президент сообщил в послании Федеральному собранию, что увидел учебник, в котором не упоминается Сталинградская битва. Шарова добавила, что у них в городе используется несколько линеек учебников от разных издательств. В одной из линеек «встречаются элементарные ошибки – в датах, событиях, спутаны договоры по внешней политике, карты неточные», отметила она.
Члена профсоюза «Учитель», преподавателя истории в Нижегородской области Дмитрия Казакова устраивают нынешние учебники истории: в его школе используются книги, на которых стоит ИКС – отметка, что они соответствуют историко-культурному стандарту.