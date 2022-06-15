Российское историческое общество проверит учебники на соответствие стандарту

Такая экспертиза учебников нужна, говорит учитель истории из Свердловской области Мария Шарова. Она привела в пример выступление Владимира Путина: в апреле 2021 г. президент сообщил в послании Федеральному собранию, что увидел учебник, в котором не упоминается Сталинградская битва. Шарова добавила, что у них в городе используется несколько линеек учебников от разных издательств. В одной из линеек «встречаются элементарные ошибки – в датах, событиях, спутаны договоры по внешней политике, карты неточные», отметила она.