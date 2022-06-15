Газета
Общество

Российское историческое общество проверит учебники на соответствие стандарту

В Совете Федерации считают, что содержание книг стало «составляющей нацбезопасности страны»
Анастасия Курилова
Егор Алеев / ТАСС

Сенаторы заканчивают подготовку и в ближайшее время направят обращение в Российское историческое общество (РИО) с просьбой провести экспертизу школьных учебников истории на их соответствие историко-культурному стандарту. Об этом «Ведомостям» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По ее словам, экспертиза учебников нужна из-за «ситуации в стране, которая требует особого отношения к качеству преподавания и содержанию учебников по гуманитарным дисциплинам – истории, обществознанию, русскому языку и литературе». «Сегодня это [содержание учебников] одна из составляющих национальной безопасности страны», – говорит Алтабаева.

Сейчас над этим вопросом работает профильный комитет СФ, сказала она. Сенаторы хотят обновить перечень учебников по гуманитарным дисциплинам. Они должны быть наполнены «яркими, эмоциональными, образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины», говорит Алтабаева: «В сентябре проведем заседание и обсудим результаты». Сенатор считает, что «экспертиза [учебников] должна быть независимой, и проводить ее должны эксперты научных, общественных организаций».

В РИО готовы взяться за поручение, сообщил «Ведомостям» председатель правления общества Константин Могилевский. Он напомнил, что, когда в 2012 г. разрабатывался историко-культурный стандарт для предмета «История отечества» (он был утвержден в 2020 г.), именно члены РИО проводили экспертизу учебников. «Среди членов РИО – ученые, историки, преподаватели истории. Уверен: сейчас будет много желающих принять участие в [новой] экспертизе», – сообщил Могилевский.

Сейчас проверку учебников может проводить Минпросвещения, говорит Алтабаева: «Они выпускают приказ о формировании научно-экспертного совета, который проводит экспертизу учебников, утверждают его решение, а затем формируют перечень рекомендованных [школам] учебников». В марте 2022 г. сенаторы направляли обращение с аналогичным предложением в Минпросвещения, но «конкретного ответа» не было, сказала сенатор.

«Ведомости» направили запрос в ведомство.

Такая экспертиза учебников нужна, говорит учитель истории из Свердловской области Мария Шарова. Она привела в пример выступление Владимира Путина: в апреле 2021 г. президент сообщил в послании Федеральному собранию, что увидел учебник, в котором не упоминается Сталинградская битва. Шарова добавила, что у них в городе используется несколько линеек учебников от разных издательств. В одной из линеек «встречаются элементарные ошибки – в датах, событиях, спутаны договоры по внешней политике, карты неточные», отметила она.

Члена профсоюза «Учитель», преподавателя истории в Нижегородской области Дмитрия Казакова устраивают нынешние учебники истории: в его школе используются книги, на которых стоит ИКС – отметка, что они соответствуют историко-культурному стандарту.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных