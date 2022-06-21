Школьники продемонстрировали знание российского государства

Школьники продемонстрировали знание российского государстваРособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по обществознанию
Новое задание по Конституции и законодательству России в ЕГЭ, требующее развернутого ответа, вызвало затруднения лишь у небольшого числа выпускников, констатировал представитель Рособрнадзора, подводя предварительные результаты ЕГЭ по обществознанию. Это самый популярный экзамен среди предметов по выбору. В этом году его сдавали свыше 276 000 человек – 36% от участников ЕГЭ.
Средний балл вырос сразу на несколько пунктов по сравнению с предыдущими годами: в 2022 г. он составил 59,88, в 2021 г. – 56,4, в 2020 г. – 56,3. Максимальные 100 баллов получили 346 человек, что лучше результата 2021 г. (318), но хуже 2020 г. (404). «Многие участники экзамена с опорой на положения Конституции правильно объяснили смысл характеристик нашего государства», – сообщил представитель ведомства. Выпускники показали и «понимание того, как Конституция РФ закрепляет возможности человека действовать в соответствии со своими законными интересами в различных сферах общественной жизни», добавил он.
При выполнении задания необходимо было рассказать, что Конституция является «социально ценностной», и привести три подтверждения такой характеристики. Но некоторые выпускники не поняли, что в задании на знание Конституции необходимо отвечать цитатами из Основного закона страны, рассказала «Ведомостям» учитель истории и обществознания Свердловской области Мария Шарова: «Они отвечали по учебнику, а надо было называть конкретные статьи».
Учитель обществознания одной из школ Москвы Александр Макаров полагает, что школьникам нет необходимости знать Конституцию полностью, но нужно владеть ее основами, в частности знать главу 2: «Права и свободы человека и гражданина». Он напомнил, что в этом учебном году некоторые часы курса обществознания, истории и других предметов школы передали на тематические уроки, а перераспределение часов «сказывается на подготовке школьников»: «Государство все время хочет улучшить программу, добавляя, например, уроки по финансовой грамотности, а время и здоровье детей не бесконечны».
Среди новаций ЕГЭ по обществознанию было исключение задания по написанию мини-сочинения и составлению плана развернутого ответа на заданную тему. Вместо них появилось задание, соединившее в себе план и элементы мини-сочинения. «В итоге школьники не заучивали готовые сочинения, а больше уделили внимания овладению знаниями», – заявил представитель ведомства.
В Рособрнадзоре отметили понимание школьниками значения семьи как традиционной ценности, роли образования в жизни человека и общества, а также понимание науки как социального института: «Ответы показали, что участники экзамена владеют основами финансовой грамотности, знают основы гражданского, трудового и семейного права, а также основные направления внутренней политики». «Ведомости» ранее писали, что школьникам в 2022 г. в рамках тематических занятий, в частности, демонстрировали видеоурок «Защитники мира» о причинах военной спецоперации России на Украине.