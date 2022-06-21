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Общество

Школьники продемонстрировали знание российского государства

Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по обществознанию
Анастасия Курилова
Средний балл ЕГЭ по обществознанию вырос сразу на несколько пунктов по сравнению с предыдущими годами / Андрей Гордеев / Ведомости

Новое задание по Конституции и законодательству России в ЕГЭ, требующее развернутого ответа, вызвало затруднения лишь у небольшого числа выпускников, констатировал представитель Рособрнадзора, подводя предварительные результаты ЕГЭ по обществознанию. Это самый популярный экзамен среди предметов по выбору. В этом году его сдавали свыше 276 000 человек – 36% от участников ЕГЭ.

Средний балл вырос сразу на несколько пунктов по сравнению с предыдущими годами: в 2022 г. он составил 59,88, в 2021 г. – 56,4, в 2020 г. – 56,3. Максимальные 100 баллов получили 346 человек, что лучше результата 2021 г. (318), но хуже 2020 г. (404). «Многие участники экзамена с опорой на положения Конституции правильно объяснили смысл характеристик нашего государства», – сообщил представитель ведомства. Выпускники показали и «понимание того, как Конституция РФ закрепляет возможности человека действовать в соответствии со своими законными интересами в различных сферах общественной жизни», добавил он.

При выполнении задания необходимо было рассказать, что Конституция является «социально ценностной», и привести три подтверждения такой характеристики. Но некоторые выпускники не поняли, что в задании на знание Конституции необходимо отвечать цитатами из Основного закона страны, рассказала «Ведомостям» учитель истории и обществознания Свердловской области Мария Шарова: «Они отвечали по учебнику, а надо было называть конкретные статьи».

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Учитель обществознания одной из школ Москвы Александр Макаров полагает, что школьникам нет необходимости знать Конституцию полностью, но нужно владеть ее основами, в частности знать главу 2: «Права и свободы человека и гражданина». Он напомнил, что в этом учебном году некоторые часы курса обществознания, истории и других предметов школы передали на тематические уроки, а перераспределение часов «сказывается на подготовке школьников»: «Государство все время хочет улучшить программу, добавляя, например, уроки по финансовой грамотности, а время и здоровье детей не бесконечны».

Среди новаций ЕГЭ по обществознанию было исключение задания по написанию мини-сочинения и составлению плана развернутого ответа на заданную тему. Вместо них появилось задание, соединившее в себе план и элементы мини-сочинения. «В итоге школьники не заучивали готовые сочинения, а больше уделили внимания овладению знаниями», – заявил представитель ведомства.

В Рособрнадзоре отметили понимание школьниками значения семьи как традиционной ценности, роли образования в жизни человека и общества, а также понимание науки как социального института: «Ответы показали, что участники экзамена владеют основами финансовой грамотности, знают основы гражданского, трудового и семейного права, а также основные направления внутренней политики». «Ведомости» ранее писали, что школьникам в 2022 г. в рамках тематических занятий, в частности, демонстрировали видеоурок «Защитники мира» о причинах военной спецоперации России на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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