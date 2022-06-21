Школьники продемонстрировали знание российского государства

Учитель обществознания одной из школ Москвы Александр Макаров полагает, что школьникам нет необходимости знать Конституцию полностью, но нужно владеть ее основами, в частности знать главу 2: «Права и свободы человека и гражданина». Он напомнил, что в этом учебном году некоторые часы курса обществознания, истории и других предметов школы передали на тематические уроки, а перераспределение часов «сказывается на подготовке школьников»: «Государство все время хочет улучшить программу, добавляя, например, уроки по финансовой грамотности, а время и здоровье детей не бесконечны».