Российская академия образования планирует создать Клуб детских писателей

Институт воспитания Российской академии образования (РАО) не одобрил около 100 книг из тех, что были собраны во время всероссийской акции по сбору литературы для детей Донбасса, рассказала «Ведомостям» член Общественной палаты, директор Института воспитания Наталья Агре. Акцию с 27 июня по 20 августа проводили Министерство просвещения, «Единая Россия» и учрежденное президентским указом Российское движение школьников (РДШ). Всего было собрано более 103 000 книг в 76 регионах России, сказал директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов (дирекция РДШ). «Первая часть книг уже отправилась в ДНР и ЛНР, остальные будут отправлены в ближайшее время с гуманитарной миссией «Мы вместе с Донбассом», – сказал он.