Российская академия образования планирует создать Клуб детских писателей

Российская академия образования планирует создать Клуб детских писателейВ Институте воспитания РАО начали фильтровать книги, которые можно читать в ДНР и ЛНР
Институт воспитания Российской академии образования (РАО) не одобрил около 100 книг из тех, что были собраны во время всероссийской акции по сбору литературы для детей Донбасса, рассказала «Ведомостям» член Общественной палаты, директор Института воспитания Наталья Агре. Акцию с 27 июня по 20 августа проводили Министерство просвещения, «Единая Россия» и учрежденное президентским указом Российское движение школьников (РДШ). Всего было собрано более 103 000 книг в 76 регионах России, сказал директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов (дирекция РДШ). «Первая часть книг уже отправилась в ДНР и ЛНР, остальные будут отправлены в ближайшее время с гуманитарной миссией «Мы вместе с Донбассом», – сказал он.
Часть книг (около 3000) была предварительно отправлена в РАО на выборочную проверку. Среди критериев, по которым эксперты института оценивали издания, – наличие воспитательной компоненты (гражданско-патриотической, духовно-нравственной, интеллектуальной и т. п.), элементов культуры кибербезопасности и семейных ценностей. Проверялись также логичность сюжета, отношения между героями «как соответствующие возрасту понятные социальные модели», эстетическое решение контента, грамотность речи авторов и переводчиков, наличие маркировки возраста, а также отсутствие упоминания соцсетей, которые запрещены на территории России.
В профильном институте РАО отказались предоставить «Ведомостям» весь список отфильтрованных книг, чтобы «не делать им антирекламу», но предоставили несколько «наиболее ярких» отсеянных примеров.
Например, это «Книга для мальчиков» французских писателей Самира Сенусси и Зельды Зонк (издательство АСТ, 12+). В книге затрагиваются вопросы устройства мира, изменения физиологии ребенка, отношений в семье, социализации в обществе, выбора будущей профессии, дружбы и веры. «Содержание книги представлено в виде постов социальной сети, ни одна из тем не раскрыта полностью и требует серьезной проработки с точки зрения соответствия традициям и ценностям российской культуры», – следует из результатов экспертизы РАО. «Это же французские писатели, – заявила «Ведомостям» замглавы института Наталья Горохова. – Возможно, что в их культуре нормально так подходить к жизненно важным темам. Но в российской [традиции] это неприемлемо».
Также институт не одобрил книгу «Сократ – президент» французского писателя Яна Маршана (издана совместной издательской программой музея «Гараж» и ООО «Ад маргинем пресс», 6+). В книге Сократ и софист Горгий спорят об истине, справедливости, природе удовольствия и др., главный герой исходит из того, что «лучше терпеть несправедливость, чем ее творить», следует из аннотации к книге. Согласно итогам экспертизы РАО, издание «не соответствует указанной возрастной категории». «Те вопросы, которые автор поднимает, не для ребенка 6+, – рассказала Горохова. – Тут такие умозаключения, которые даже взрослому надо несколько раз перечитать».
Также была отфильтрована юмористическая книга «Ужас! или История о том, откуда берутся дети» (6+) польского писателя Гжегожа Касдепке (ООО «Попурри», Минск). «Темы, которые поднимает автор, требуют вдумчивого, ответственного рассмотрения и психолого-педагогического подхода, – отмечают эксперты. – Грубая и резкая подача столь деликатной информации не может быть представлена детям с учетом их возрастных особенностей». «Никто из представителей печатных домов, когда принимает в работу западную литературу, не учитывает смысловое содержание детских книг: какие ценности они транслируют, соответствуют ли культуре нашей страны, а не западным нормам», – сетует Агре, признав, что эти книги соответствуют законодательству РФ.
Горохова отметила, что институт не планирует «бить во все колокола и эти книги запрещать»: «Они уже опубликованы, так что нужно глобально подходить к этому вопросу. В настоящий момент мы подняли проблему, но как дальше с ней работать – тут нужны силы не только института». Агре сообщила, что Институт воспитания РАО планирует создать Клуб детских писателей, собрав современных авторов детской литературы, и «делиться с ними результатами исследований, оказывать методическое сопровождение по выстраиванию смысловых ориентиров».
«Ведомости» направили запросы всем упомянутым издательствам, а также в Минпросвещения.