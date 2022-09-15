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Общество

В Москве арестован экс-гендиректор камчатской судоверфи

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Валентин Сергеев
А.Гордеев и М.Стулов / Ведомости

Экс-гендиректор камчатской судоверфи АО «Комкон» Андрей Обедин арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем существенный вред и тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Таким образом, Савеловский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 14 дней, то есть до 27 октября 2022 г., сообщил представитель пресс-службы суда в четверг. В суде также отметили, что сам Обедин и его защитник были не согласны со следствием и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Позднее в четверг Савеловский суд рассмотрит еще два ходатайства следствия об аресте его партнера Павла Руденко и жены Анастасии Обединой.

Обедина доставили в столицу накануне для проведения следственных действий, об этом «Ведомостям» сообщал источник, близкий к правоохранительным органам. В конце октября 2021 г. решением Петропавловск-Камчатского городского суда ему уже была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем существенный вред и тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Как ранее писала «Лента.ру», единственным акционером судоверфи АО «Комкон» был камчатский бизнесмен и инвестор Николай Куйбида, выкупивший на торгах признанное банкротом предприятие. Обедина он нанял для операционного руководства верфью – он владел одним из камчатских рыбоперерабатывающих заводов «Сокра».

Затем Куйбида, по данным издания, узнал, что Обедин от имени «Комкона» заключил ряд заведомо невыгодных договоров займа с «ДВ-Рыбка» на сумму 100 млн руб. и якобы в счет обеспечения кредитов перевел ценное недвижимое имущество судоверфи на собственную компанию: 28 земельных участков, 24 здания и 11 причалов общей стоимостью почти 800 млн руб., то есть восьмикратно превышающей размер займов. Это и стало причиной для возбуждения уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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