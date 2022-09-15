В Москве арестован экс-гендиректор камчатской судоверфи

Таким образом, Савеловский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 14 дней, то есть до 27 октября 2022 г., сообщил представитель пресс-службы суда в четверг. В суде также отметили, что сам Обедин и его защитник были не согласны со следствием и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.