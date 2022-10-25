Мособлсуд оставил в силе приговор американской баскетболистке Грайнер

Мособлсуд оставил в силе приговор американской баскетболистке ГрайнерПри этом ей пересчитали срок нахождения в СИЗО
Московский областной суд признал законным наказание в девять лет колонии общего режима баскетболистке из США Бриттни Грайнер за контрабанду наркотических средств. Таким образом, приговор вступил в законную силу и в ближайшее время Грайнер будет этапирована из СИЗО в колонию отбывать назначенное наказание.
При этом суд удовлетворил представление прокуратуры о пересчете нахождения Грайнер под стражей, зачтенное в срок наказания, — день в СИЗО за полтора, поскольку суд первой инстанции засчитал спортсменке день за день в колонии. В остальном прокурор в ходе заседания просил оставить наказание без изменений. После пересчета времени нахождения в СИЗО Грайнер остается провести в колонии около восьми лет.
«Я ждала этот день долго, девять лет – это слишком много. Люди, которые совершают аналогичные или более строгие преступления, получают меньше. Я хотела бы извиниться за свою ошибку, я о ней сожалею», – заявила Грайнер в суде. Она участвовала в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО, которое расположено в ИК-1 в Новом Гришино в Подмосковье.
Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков настаивали, что назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. «Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет», — сообщили защитники журналистам.
На заседании присутствовали несколько представителей посольства США, в том числе временный поверенный в делах миссии США в России Элизабет Руд. Она сообщила журналистам, что дипломаты не смогли пообщаться с осужденной, и добавила, что они продолжат добиваться консульского доступа, чтобы следить за состоянием Грайнер. На вопрос «Ведомостей» о возможном обмене Грайнер отказались отвечать как сотрудники дипмиссии, так и адвокаты.
36-летнюю баскетболистку задержали 17 февраля 2022 г. в московском аэропорту «Шереметьево», куда она прилетела после отпуска из Нью-йорка. Грайнер — член сборной США по баскетболу, в России до задержания играла за екатеринбургский клуб УГМК. Согласно фабуле уголовного дела, в ее багаже было обнаружено гашишное масло, масса которого составила 0,702 г.
Химкинский городской суд Московской области 4 августа приговорил американку к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и в их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
Несмотря на то что Грайнер признала вину и раскаялась, спортсменка заявляла, что у нее не было намерений нарушать российское законодательство. По ее словам, картриджи, содержащие медицинский каннабис, были выписаны ей врачом в Америке в качестве обезболивающего. Она взяла их с собой из-за невнимательности после перенесенной коронавирусной инфекции, говорила подсудимая.
В конце июля Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Позднее СМИ писали, что Москва якобы потребовала, чтобы к обмену был добавлен бывший сотрудник спецслужб РФ Вадим Красиков, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.
В сентябре официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Вашингтон не поддерживает с Москвой контактов по Грайнер и Уилану — он был задержан в Москве в конце 2018 г., а в июне 2020 г. его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Он отбывает наказание в Мордовии.
В конце апреля Россия обменяла осужденного за применение насилия к представителю власти американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками.