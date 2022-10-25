Мособлсуд оставил в силе приговор американской баскетболистке Грайнер

«Я ждала этот день долго, девять лет – это слишком много. Люди, которые совершают аналогичные или более строгие преступления, получают меньше. Я хотела бы извиниться за свою ошибку, я о ней сожалею», – заявила Грайнер в суде. Она участвовала в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО, которое расположено в ИК-1 в Новом Гришино в Подмосковье.