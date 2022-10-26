Российский научный фонд займется финансированием НИОКР

Российский научный фонд займется финансированием НИОКРСоответствующий законопроект внес в Госдуму Владимир Путин
Поправки к закону «О Российском научном фонде» (РНФ) внес в Госдуму 25 октября президент России Владимир Путин. Спикер Думы в тот же день распределил его на рассмотрение комитета по науке и высшему образованию. Фонд, согласно документу, будет выполнять экспертно-аналитические работы и предоставлять научно-консультативные услуги государственным органам и организациям.
С принятием поправок будет расширен попечительский совет фонда – с 15 до 21 члена. Как указано на сайте научного фонда, сейчас в его составе функционирует шесть экспертных советов по различным направлениям, в рамках предложенных президентом поправок появится еще один – научно-технический. В полномочия нового совета, как и других, будет входить подготовка предложений по порядку и критериям конкурсного отбора программ и проектов, экспертиза представленных проектов, рекомендации по объему финансирования проектов, прошедших конкурсный отбор и контроль за их реализацией.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что им предусматриваются меры по поддержке направлений, имеющих «ключевое значение для безопасности страны и ее социально-экономического развития», – в первую очередь это микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство, низкоуглеродная энергетика. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных на госпрограмму «Научно-технологическое развитие России», – это 959,2 млн руб. в 2022 г. и 1,9 млрд руб. в 2023 и 2024 гг. – а также за счет средств, высвобождаемых при реализации других госпрограмм. «Ведомости» направили запрос в РНФ. Это большие вложения со стороны государства, сказал «Ведомостям» зампред Госдумы, член попечительского совета фонда Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при этом финансирование фундаментальных исследований уменьшено не будет.
РНФ был создан по инициативе президента в ноябре 2013 г. Фонд проводит конкурсные отборы среди проектов в сфере фундаментальных и поисковых исследований, победители получают финансирование для их проведения. Как следует из отчета фонда по итогам 2021 г., общий объем финансирования поддержанных проектов составил 24,3 млрд руб., количество реализуемых проектов – 5300. В 2021 г. наибольшее число заявок фондом было получено в сфере инженерных наук (19% от общего числа заявок), гуманитарных и социальных наук (16%), химии и науки о материалах (14%).
Поправки дают фонду дополнительный функционал, но не означают переориентацию его деятельности на другое направление, отмечает академик РАН Алексей Хохлов. «Какие прикладные работы ему будут поручены, покажет будущее», – говорит академик. По словам Хохлова, у фонда есть хорошая база экспертов, которые могут проводить такие экспертизы. Сегодня есть проблема с трансфертом технологии из лаборатории на производство и не хватает инструментов поддержки на стадии внедрения, говорит первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, фонд зарекомендовал себя как успешная грантообразующая организация, которая поддерживала поисковые исследования, теперь же настало время НИОКР.