Российский научный фонд займется финансированием НИОКР

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что им предусматриваются меры по поддержке направлений, имеющих «ключевое значение для безопасности страны и ее социально-экономического развития», – в первую очередь это микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство, низкоуглеродная энергетика. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных на госпрограмму «Научно-технологическое развитие России», – это 959,2 млн руб. в 2022 г. и 1,9 млрд руб. в 2023 и 2024 гг. – а также за счет средств, высвобождаемых при реализации других госпрограмм. «Ведомости» направили запрос в РНФ. Это большие вложения со стороны государства, сказал «Ведомостям» зампред Госдумы, член попечительского совета фонда Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при этом финансирование фундаментальных исследований уменьшено не будет.