Как простились с главным чекистом «бандитского Петербурга»

И генерал своей роли не отрицал. «Что же касается последнего периода существования СССР, периода застоя и идеологического заката, то в это время идеология стремительно эволюционировала к маразму. Это было понятно любому думающему человеку. А в КГБ думающих людей было немало, – объяснялся Черкесов в «Комсомольской правда». – Почему же эти люди, и автор этих строк в том числе, преследовали, а на деле – подвергали законному конституционному принуждению противников весьма несовершенной идеологии? Потому что отчетливо понимали: в большинстве случает рука, наводящая якобы идеологическое оружие, метит в сердце государства. И не скрывает этого. Когда такие инструменты чужой злой воли не отдавали себе отчета в том, о чем однажды и навеки сказано было: «Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал», – мы пытались добиться этого понимания. А не сломать судьбы людей. Я, по крайне мере, всегда поступал именно так. И точно знаю: не я один».