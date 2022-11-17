Госдума хочет переподчинить муниципальные школы и детсады регионам

Госдума хочет переподчинить муниципальные школы и детсады регионамЭто будет еще одним шагом к унификации системы образования в России
Поправки в закон «Об образовании» внес в нижнюю палату парламента 341 депутат Госдумы, по которым все муниципальные школы и детсады могут перейти в подчинение регионам. Депутаты предлагают наделить органы власти субъектов правом распространять свои полномочия в сфере образования в том числе на муниципальные образовательные учреждения, для этого ст. 8 закона дополняется ч. 2.1, в которой оговаривается, что перераспределение будет касаться полномочий, перечисленных в ч. 1 ст. 9 этого же закона. К ним относятся вопросы общедоступного и бесплатного дошкольного, среднего общего и дополнительного образования.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он направлен на совершенствование управления образованием, что будет способствовать «созданию единого образовательного пространства» в России. Авторы отмечают, что сейчас между муниципалитетами даже в одном субъекте наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов. Сложившаяся длинная цепочка управления с концентрацией влияния на низовом уровне снижает управляемость системы образования, уверены авторы документа. Также в документе отмечается, что перераспределение полномочий повысит прозрачность системы финансирования, учитывая дотационность муниципалитетов.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале подчеркнул, что законопроект лишь предоставляет регионам такую возможность, но не обязывает распространять свои полномочия на муниципальные учреждения. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пояснила «Ведомостям», что нельзя одномоментно передать полномочия в сфере образования на уровень субъекта, это связано с многими моментами, финансовыми и организационными, в том числе с переводом кадров. В Самарской области с 2017 г. в рамках пилотного проекта все школы за пределами Самары и Тольятти уже были переведены в ведение субъекта и по результатам эксперимента эти школы показали лучшие результаты, нежели муниципальные, говорит она.
Во время правительственного часа в Госдуме с участием министра просвещения России Сергея Кравцова спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин коснулся внесенного законопроекта и отметил, что сейчас просвещение и школы находятся не на федеральном уровне «и даже не на региональном». «А муниципальный уровень очень разный. Есть областные центры, где есть возможность развивать школы. А есть районы, сельские районы. У нас в сельских районах 56% школ из почти 40 000», – сказал Володин. Он отметил, что сейчас многое сделано для того, чтобы контент формировался в рамках единых стандартов. Спикер выразил надежду, что до конца года депутаты выйдут на принятие этого проекта, а потом будут изучать правоприменительную практику – «кто из руководителей регионов реализует это положение», как это будет сделано и как скажется на образовании.
Дискуссия по поводу перевода ответственности за сферу образования на уровень субъектов идет уже почти 10 лет, первый этап был еще в 2000-х гг., когда зарплату педагогов перевели на региональный уровень, пояснил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. По словам эксперта, аналогичный процесс несколько лет назад был завершен в системе здравоохранения, но масштабы работы в сфере образования потребуют больших усилий от субъектов и государства, считает Авдеенко. «С нашей точки зрения, сделан правильный шаг, но главное – как он будет реализовываться субъектами. Вероятно, процесс будет непростым, поскольку часть средств муниципалитетов идет по линии системы образования», – говорит он.
Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова отметила, что в документе много говорится о едином образовательном пространстве, но не понятно, что меняется. «Школы и так очень сильно включены в вертикаль управления, и подчиненность большого значения не имеет. Сейчас много муниципальных школ, но по факту директора исполняют все распоряжения региональных департаментов или управлений образования», – отмечает эксперт. По ее словам, в части финансирования школы также в основном получают средства из региональных бюджетов.