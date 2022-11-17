Госдума хочет переподчинить муниципальные школы и детсады регионам

Во время правительственного часа в Госдуме с участием министра просвещения России Сергея Кравцова спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин коснулся внесенного законопроекта и отметил, что сейчас просвещение и школы находятся не на федеральном уровне «и даже не на региональном». «А муниципальный уровень очень разный. Есть областные центры, где есть возможность развивать школы. А есть районы, сельские районы. У нас в сельских районах 56% школ из почти 40 000», – сказал Володин. Он отметил, что сейчас многое сделано для того, чтобы контент формировался в рамках единых стандартов. Спикер выразил надежду, что до конца года депутаты выйдут на принятие этого проекта, а потом будут изучать правоприменительную практику – «кто из руководителей регионов реализует это положение», как это будет сделано и как скажется на образовании.