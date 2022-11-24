Введение автоматизированной системы правовой статистики отложили до 2024 года

Таким образом, следует из пояснительной записки к проекту, до конца 2022 г. завершить опытную эксплуатацию и аттестацию системы не получится. «Принимая во внимание время, необходимое для завершения перечисленных мероприятий, законопроектом предлагается установить срок ввода в эксплуатацию ГАС ПС с 1 января 2024 г.», — говорится в документе. Там также отмечается, что корректировка данного срока потребует также переноса сроков начала предоставления федеральными госорганами статистических данных о состоянии преступности и размещения Генпрокуратурой РФ в интернете официальной статистической информации, поскольку это возможно только при условии функционирования ГАС ПС.