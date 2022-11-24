Введение автоматизированной системы правовой статистики отложили до 2024 года

Введение автоматизированной системы правовой статистики отложили до 2024 годаПроекту требуется полное импортозамещение программных решений
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона «О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре». Разработанный Минюстом документ направлен на продление сроков ввода в эксплуатацию государственного автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).
Согласно пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Ведомостей», продление сроков ввода в эксплуатацию ГАС ПС обусловлено необходимостью доработки проекта, в том числе полного импортозамещения ее программно-технических средств. «Наиболее сложным и трудоемким является этап, предусматривающий перевод уже имеющегося программного продукта на новую платформу ГАС ПС, а также разработку новой функциональности по более чем 200 требованиям и интеграцию ведомственных информационных систем правоохранительных органов», – отмечается в документе.
Таким образом, следует из пояснительной записки к проекту, до конца 2022 г. завершить опытную эксплуатацию и аттестацию системы не получится. «Принимая во внимание время, необходимое для завершения перечисленных мероприятий, законопроектом предлагается установить срок ввода в эксплуатацию ГАС ПС с 1 января 2024 г.», — говорится в документе. Там также отмечается, что корректировка данного срока потребует также переноса сроков начала предоставления федеральными госорганами статистических данных о состоянии преступности и размещения Генпрокуратурой РФ в интернете официальной статистической информации, поскольку это возможно только при условии функционирования ГАС ПС.
При этом разработчик подчеркивает, что отложение сроков проекта не повлечет финансовых или социально-экономических последствий и не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.
«Работы над созданием ГАС ПС ведутся уже несколько лет. Сейчас система дорабатывается и переводится полностью на отечественное программное обеспечение. Направлять сведения в данную систему будут все правоохранительные ведомства. Также сегодня решаются задачи по полному импортозамещению технических систем. Разрабатывается новая аппаратно-программная платформа. Для качественного выполнения задач по данному направлению возникла необходимость сдвинуть до 2024 г. сроки официального начала работы данной системы», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.