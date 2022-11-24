Газета
Общество

Введение автоматизированной системы правовой статистики отложили до 2024 года

Проекту требуется полное импортозамещение программных решений
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона «О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре». Разработанный Минюстом документ направлен на продление сроков ввода в эксплуатацию государственного автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).

Согласно пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Ведомостей», продление сроков ввода в эксплуатацию ГАС ПС обусловлено необходимостью доработки проекта, в том числе полного импортозамещения ее программно-технических средств. «Наиболее сложным и трудоемким является этап, предусматривающий перевод уже имеющегося программного продукта на новую платформу ГАС ПС, а также разработку новой функциональности по более чем 200 требованиям и интеграцию ведомственных информационных систем правоохранительных органов», – отмечается в документе.

Таким образом, следует из пояснительной записки к проекту, до конца 2022 г. завершить опытную эксплуатацию и аттестацию системы не получится. «Принимая во внимание время, необходимое для завершения перечисленных мероприятий, законопроектом предлагается установить срок ввода в эксплуатацию ГАС ПС с 1 января 2024 г.», — говорится в документе. Там также отмечается, что корректировка данного срока потребует также переноса сроков начала предоставления федеральными госорганами статистических данных о состоянии преступности и размещения Генпрокуратурой РФ в интернете официальной статистической информации, поскольку это возможно только при условии функционирования ГАС ПС.

При этом разработчик подчеркивает, что отложение сроков проекта не повлечет финансовых или социально-экономических последствий и не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

«Работы над созданием ГАС ПС ведутся уже несколько лет. Сейчас система дорабатывается и переводится полностью на отечественное программное обеспечение. Направлять сведения в данную систему будут все правоохранительные ведомства. Также сегодня решаются задачи по полному импортозамещению технических систем. Разрабатывается новая аппаратно-программная платформа. Для качественного выполнения задач по данному направлению возникла необходимость сдвинуть до 2024 г. сроки официального начала работы данной системы», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных