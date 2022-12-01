О чем говорил Путин с молодыми учеными. Главное

«Возникает всегда вопрос: вот этот большой скачок – известно, где и когда эта идея родилась, – он возможен или нет в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея в виду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 1990-е гг., когда всё разваливалось и наука разваливалась, в образовании возникли проблемы. Но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить всё не удалось», – сказал он (цитата по сайту Кремля).