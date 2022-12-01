О чем говорил Путин с молодыми учеными. Главное

О чем говорил Путин с молодыми учеными. ГлавноеНужно быстрее интегрировать в систему образования и науки регионы Донбасса
Президент России Владимир Путин 1 декабря посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус», где открылся II Конгресс молодых ученых. «Сегодняшняя ситуация подталкивает» страну к внутреннему развитию, отметил он на встрече с участниками форума. «За нефте- и газодоллары можно закупать все: от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда ничего не будет», – подчеркнул он. В российской науке возможен прорыв благодаря фундаментальным основам, заложенным в прошлом, считает глава государства.
«Возникает всегда вопрос: вот этот большой скачок – известно, где и когда эта идея родилась, – он возможен или нет в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея в виду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 1990-е гг., когда всё разваливалось и наука разваливалась, в образовании возникли проблемы. Но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить всё не удалось», – сказал он (цитата по сайту Кремля).
Для успешного осуществления перехода к новому уровню технологического развития, по мнению Путина, «надо наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров – и не только ученых, но и тех, которые могут заниматься научной деятельностью и управлять научными коллективами.
При этом он признал, что Россия в значительной степени зависит от иностранной приборной базы, «по некоторым направлениям до 90%». «В сегодняшних условиях это особенно остро ощущается», – сказал президент. «Без приборной базы работать невозможно», указал он и подчеркнул, что «нужно было, в конце концов, когда-то начать интенсивно» ее развивать в собственной стране.
Также президент, откликаясь на просьбу участницы встречи, призвал граждан России покупать товары отечественного производства. «Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», – сказал Путин.
Другую часть своего выступления президент посвятил проблеме интеграции новых регионов в научную и образовательную среду России.
«Прежде всего, людям, которые пришли, которые проголосовали [на референдумах о присоединении к России], нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно, прежде всего, там закрепиться основательно», – сказал он. По мнению Путина, для этого помимо решения вопросов военно-политического характера необходима «работа с людьми, чтобы они ощущали преимущество от вхождения в РФ».
«Это наши люди, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы их поддержать», – отметил президент (цитата по ТАСС). По его словам, «Федорова, проживающая в Луганской республике», ничем не отличается от людей с аналогичной фамилией в Новосибирске, Санкт-Петербурге или Москве.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Глава государства отмечал, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
Президент отметил, что одной из приоритетных задач является продолжение учебы в вузах на территориях новых регионов. «Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто учится в магистратуре, сегодня она должна по плану закончиться», – рассказал он. Путин подчеркнул, что интеграция новых регионов в российскую науку должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».
Что такое Конгресс молодых ученых
II Конгресс молодых ученых проходит с 1 по 3 декабря на базе научно-технологического университета «Сириус» на федеральной территории недалеко от Сочи. Главной темой мероприятия станут глобальные вызовы, стоящие перед наукой, решения для промышленности, сельского хозяйства, медицины и экологии. В форуме примут участие более 3000 гостей из России и еще примерно 40 стран мира. Конгресс организован в рамках «Десятилетия науки и технологий», о проведении которого с 2022 по 2031 г. объявил Владимир Путин.
В конце ноября врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации аспирантов. На прошлой неделе Пасечник сообщил, что после поручения Путина в республике демобилизовали 274 студента.
В школы и вузы в новых субъектах РФ направят преподавателей из других регионов страны, добавил в ходе конгресса замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, для этого разработана «отдельная программа». «Сейчас мы начали с преподавателей общественных наук, с историков, с Российским историческим обществом [их] набирать. С января у нас несколько человек поедут [в новые регионы]», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Минобрнауки РФ намерено перевести в федеральное подчинение 29 образовательных организаций новых регионов России. Гуров отметил, что сегодня важно сохранить для населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность учиться в вузах, расположенных на этих территориях.
В заключение Путин остановился на состоянии служб психологической помощи в РФ. По его словам, они не развиваются должным образом, несмотря на востребованность среди россиян помощи специалистов. Он сослался на данные ВЦИОМа, согласно которым 15% россиян признались, что стали чаще нуждаться в психологической поддержке. Среди молодых людей этот показатель составляет 35%, добавил Путин.
«Нужно признать, что у нас эти службы [поддержки] соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном, должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», – сказал он.