ФПА подготовила новый проект стандарта бесплатной юридической помощи

В апреле 2023 г. Федеральная палата адвокатов (ФПА) представит обновленный стандарт бесплатной юридической помощи на Всероссийском съезде адвокатов. Согласно документам, которые есть в распоряжении «Ведомостей», ныне действующий стандарт содержит минимальные обязательные требования к деятельности адвоката. «Установление таких требований не ограничивает <...> в использовании иных не запрещенных законом средств и способов защиты прав и законных интересов доверителя», – отмечается в проекте. Сейчас разъяснения по вопросам применения стандарта дает комиссия ФПА по этике и стандартам, их утверждает совет ФПА и передает в регионы.