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ФПА подготовила новый проект стандарта бесплатной юридической помощи

Он вступит в силу после принятия документа Всероссийским съездом адвокатов в апреле 2023 года
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

В апреле 2023 г. Федеральная палата адвокатов (ФПА) представит обновленный стандарт бесплатной юридической помощи на Всероссийском съезде адвокатов. Согласно документам, которые есть в распоряжении «Ведомостей», ныне действующий стандарт содержит минимальные обязательные требования к деятельности адвоката. «Установление таких требований не ограничивает <...> в использовании иных не запрещенных законом средств и способов защиты прав и законных интересов доверителя», – отмечается в проекте. Сейчас разъяснения по вопросам применения стандарта дает комиссия ФПА по этике и стандартам, их утверждает совет ФПА и передает в регионы.

В проекте документа, с которым ознакомились «Ведомости», изложен новый, более детализированный свод правил для работы адвокатов. Например, бесплатная помощь оказывается, если адвокат является участником государственной системы бесплатной юридической помощи. Ее оказание по закону «О бесплатной юридической помощи в РФ» «является обязанностью адвоката», уточняется в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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