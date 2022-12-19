ФПА подготовила новый проект стандарта бесплатной юридической помощи

ФПА подготовила новый проект стандарта бесплатной юридической помощиОн вступит в силу после принятия документа Всероссийским съездом адвокатов в апреле 2023 года
В апреле 2023 г. Федеральная палата адвокатов (ФПА) представит обновленный стандарт бесплатной юридической помощи на Всероссийском съезде адвокатов. Согласно документам, которые есть в распоряжении «Ведомостей», ныне действующий стандарт содержит минимальные обязательные требования к деятельности адвоката. «Установление таких требований не ограничивает <...> в использовании иных не запрещенных законом средств и способов защиты прав и законных интересов доверителя», – отмечается в проекте. Сейчас разъяснения по вопросам применения стандарта дает комиссия ФПА по этике и стандартам, их утверждает совет ФПА и передает в регионы.
В проекте документа, с которым ознакомились «Ведомости», изложен новый, более детализированный свод правил для работы адвокатов. Например, бесплатная помощь оказывается, если адвокат является участником государственной системы бесплатной юридической помощи. Ее оказание по закону «О бесплатной юридической помощи в РФ» «является обязанностью адвоката», уточняется в проекте.