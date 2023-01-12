Суд заочно арестовал бизнесмена Зимина по делу о мошенничестве с акциями BelkaCar

Суд заочно арестовал бизнесмена Зимина по делу о мошенничестве с акциями BelkaCarПо российским адресам разыскиваемого предпринимателя прошли обыски
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно предпринимателю и меценату Борису Зимину (признан в РФ иноагентом). Он объявлен в международный розыск. Согласно решению суда, заочный арест будет исполняться в случае экстрадиции или депортации Зимина на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ. Зимину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы). Если вина бизнесмена при рассмотрении уголовного дела по существу будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению руководителя следственной группы Следственного департамента МВД РФ Сорокина, Зимин может продолжить скрываться от следствия, а также воспрепятствовать расследованию уголовного дела, находясь за границей, и продолжить преступную деятельность. Представитель прокуратуры Гаянэ Григорян просила суд ходатайство удовлетворить, в частности для дальнейшего осуществления розыска на международном уровне по линии Интерпола. Адвокат Александр Антипов заявил, что следствию известно о местонахождении Зимина: он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще задолго до возбуждения уголовного дела. По его словам, намерений у бизнесмена скрываться от российского правосудия не было. «Следствие не пыталось должным образом уведомить моего доверителя о предъявленном обвинении, хотя о его месте проживания было известно», – сказал адвокат в суде.