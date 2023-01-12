Суд заочно арестовал бизнесмена Зимина по делу о мошенничестве с акциями BelkaCar

По мнению руководителя следственной группы Следственного департамента МВД РФ Сорокина, Зимин может продолжить скрываться от следствия, а также воспрепятствовать расследованию уголовного дела, находясь за границей, и продолжить преступную деятельность. Представитель прокуратуры Гаянэ Григорян просила суд ходатайство удовлетворить, в частности для дальнейшего осуществления розыска на международном уровне по линии Интерпола. Адвокат Александр Антипов заявил, что следствию известно о местонахождении Зимина: он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще задолго до возбуждения уголовного дела. По его словам, намерений у бизнесмена скрываться от российского правосудия не было. «Следствие не пыталось должным образом уведомить моего доверителя о предъявленном обвинении, хотя о его месте проживания было известно», – сказал адвокат в суде.