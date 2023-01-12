Экс-девелопер Худоян просит заменить ему оставшийся срок на исправительные работы

Экс-девелопер Худоян просит заменить ему оставшийся срок на исправительные работыПраво на замену у него появилось после отбытия более половины наказания по приговору
Люблинский районный суд Москвы зарегистрировал материал о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания от представителя защиты экс-владельца Optima Development Альберта Худояна, осужденного на восемь лет колонии за особо крупное мошенничество. «Поскольку Альберт уже отбыл по приговору больше половины срока, у него появилось право подать ходатайство в порядке ст. 80 УК РФ, на замену лишения свободы исправительными работами. Мы его подали», — сообщил «Ведомостям» адвокат Сергей Чижиков. Он отметил, что дата судебного заседания пока не назначена.
25 ноября 2021 г. Коптевский районный суд Москвы приговорил Худояна к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Впоследствии Московский городской суд ужесточил девелоперу наказание и добавил к сроку еще два года колонии. Также по решению апелляционной инстанции был увеличен штраф на 200 тыс. рублей, то есть до 1 млн. рублей.
Вместе с Худояном по этому делу получил наказание экс-гендиректор компании «Авиасити» Сергей Коноплёв в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 400 тыс. рублей. Он подал аналогичное ходатайство о замене неотбытого срока в Головинский суд Москвы.
Уголовное дело было возбуждено в 2019 г. из-за махинации с землей, на которой возводился ЖК «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. Следствием и судом было установлено, что Худоян с сообщниками похитили у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте. «В результате мошеннических действий сообщников иностранная компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации», — говорилось в сообщении столичной прокуратуры. Причиненный по делу ущерб следствие оценило на общую сумму более 4,2 млрд руб.
Коптевский суд при вынесении приговора удовлетворил заявленный гражданский иск от потерпевшей стороны и взыскал с Худояна и Коноплева 4 253 934 119 рублей солидарно.
По делу Худояна также проходили два генерала МВД — Александр Бирюков и Александр Краковский, которых Следственный комитет обвинил в злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму в 10 млн руб. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе Худояна под домашний арест. Экс-генералы больше года провели в СИЗО, но в июне 2021 г. суд поместил их под домашний арест. Вину и связь с Худояном они не признали.