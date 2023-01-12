Экс-девелопер Худоян просит заменить ему оставшийся срок на исправительные работы

По делу Худояна также проходили два генерала МВД — Александр Бирюков и Александр Краковский, которых Следственный комитет обвинил в злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму в 10 млн руб. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе Худояна под домашний арест. Экс-генералы больше года провели в СИЗО, но в июне 2021 г. суд поместил их под домашний арест. Вину и связь с Худояном они не признали.