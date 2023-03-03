Военно-полевая хирургия может быть выделена в отдельную научную специальность

Последняя актуальная версия номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, была утверждена Минобрнауки в феврале 2021 г. Тогда специальности были укрупнены, и Минобрнауки отчитался о сокращении их числа с 430 до 351, т. е. на 18,4%. При этом в номенклатуре появилась лишь 21 новая специальность и четыре группы – компьютерные науки и информатика, биотехнология, недропользование и когнитивные науки, это произошло исходя из научных трендов последних лет, говорилось в сообщении министерства. Сама разработка единой номенклатуры заняла почти два года, в ней принимали участие представители ВАК, РАН, но, несмотря на это, различные группы продолжают лоббировать включение более узких или просто актуальных специальностей до сих пор, говорит собеседник «Ведомостей» в Академии наук.