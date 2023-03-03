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Военно-полевая хирургия может быть выделена в отдельную научную специальность

Сейчас научную степень можно получить лишь по обычной, гражданской медспециальности
Егор Губернаторов
Для создания аспирантуры по военно-полевой хирургии гражданским вузам действительно придется пройти жесткие фильтры для ее утверждения в Минобрнауки / Виталий Белоусов / РИА Новости

Минобрнауки предлагает внести изменения в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и добавить новые – «военно-полевая хирургия» и «военно-полевая терапия». Кроме того, ведомство предлагает внедрить эти специальности для обучения в аспирантуре и адъюнктуре (аспирантура в военных вузах), следует из документа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.

В Минобрнауки пояснили, что проект приказа по включению номенклатуры новой специальности, военно-полевая хирургия, был подготовлен на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК), в случае утверждения проекта он вступит в силу уже в 2023 г. После освоения программ аспирантуры и адъюнктуры и в случае подготовки докторской диссертации соискатели смогут претендовать на степень доктора медицинских наук, добавляют в министерстве.

«Ведомости» также направили запрос в Минздрав.

Последняя актуальная версия номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, была утверждена Минобрнауки в феврале 2021 г. Тогда специальности были укрупнены, и Минобрнауки отчитался о сокращении их числа с 430 до 351, т. е. на 18,4%. При этом в номенклатуре появилась лишь 21 новая специальность и четыре группы – компьютерные науки и информатика, биотехнология, недропользование и когнитивные науки, это произошло исходя из научных трендов последних лет, говорилось в сообщении министерства. Сама разработка единой номенклатуры заняла почти два года, в ней принимали участие представители ВАК, РАН, но, несмотря на это, различные группы продолжают лоббировать включение более узких или просто актуальных специальностей до сих пор, говорит собеседник «Ведомостей» в Академии наук.

54%

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Процессу открытия аспирантуры в вузе по военно-полевой хирургии или терапии предшествует длительная разработка, также гражданским медвузам придется побороться за распределение бюджетных мест с профильными военными вузами, объясняет научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета Алексей Железнов. Он также обращает внимание, что проект предполагает в том числе подготовку педагогических кадров в аспирантуре по программам, содержащим сведения гостайны или информацию ограниченного распространения. «Вряд ли гражданские вузы, в том числе вузы – подведы Минздрава, будут проводить такую сложную подготовительную работу», – говорит Железнов. Он предполагает, что речь идет о сформировавшейся группе военных вузов, где и так сейчас происходят защиты подобных диссертаций.

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Для создания аспирантуры по военно-полевой хирургии гражданским вузам действительно придется пройти жесткие фильтры для ее утверждения в Минобрнауки, в том числе касающиеся профильных кадровых специалистов, написать обоснованную полную программу – и это непросто, подтверждает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, в случае утверждения проекта специальности военно-полевой хирургии и терапии будут изучаться более глубоко, защиты кандидатских диссертаций будут проходить сложнее, что на выходе даст специалистов более высокой квалификации. «Военно-полевая хирургия абсолютно практическая вещь, в такую аспирантуру скорее пойдут практикующие медики, которые хотят оформить свою специализацию в научном статусе», – говорит Попович.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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