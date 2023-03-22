Беженцам из Донбасса упростят процедуру прописки

Для проставления соответствующей отметки в паспорта граждане могут обратиться в МВД как по месту жительства, так и по месту пребывания или фактического проживания. При постановке на учет потребуется заявление в свободной форме и документ, подтверждающий регистрацию, – для этого подойдет паспорт ДНР, ЛНР, Украины или СССР с истекшим сроком годности, вид на жительство, выписка из домовой книги, карточка прописки, адресная справка и др. При отсутствии подтверждающих документов место жительства будет устанавливаться в судебном порядке. Если документы будут не на русском языке, потребуется их нотариальный перевод – это правило не действует при регистрации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях во время действия переходного периода до 1 января 2026 г.