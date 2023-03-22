Беженцам из Донбасса упростят процедуру прописки

Беженцам из Донбасса упростят процедуру пропискиМВД подготовило документ о регистрационном учете для мигрантов из присоединенных регионов
Министерство внутренних дел подготовило проект постановления правительства, согласно которому граждане России, в том числе приобретшие гражданство до 30 сентября 2022 г., зарегистрированные по месту жительства на территории ДНР и ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, не имеющие регистрации по месту жительства на территории иных субъектов, будут считаться зарегистрированными на территории новых регионов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Для проставления соответствующей отметки в паспорта граждане могут обратиться в МВД как по месту жительства, так и по месту пребывания или фактического проживания. При постановке на учет потребуется заявление в свободной форме и документ, подтверждающий регистрацию, – для этого подойдет паспорт ДНР, ЛНР, Украины или СССР с истекшим сроком годности, вид на жительство, выписка из домовой книги, карточка прописки, адресная справка и др. При отсутствии подтверждающих документов место жительства будет устанавливаться в судебном порядке. Если документы будут не на русском языке, потребуется их нотариальный перевод – это правило не действует при регистрации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях во время действия переходного периода до 1 января 2026 г.