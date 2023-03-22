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Беженцам из Донбасса упростят процедуру прописки

МВД подготовило документ о регистрационном учете для мигрантов из присоединенных регионов
Анна Нараева
Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство внутренних дел подготовило проект постановления правительства, согласно которому граждане России, в том числе приобретшие гражданство до 30 сентября 2022 г., зарегистрированные по месту жительства на территории ДНР и ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, не имеющие регистрации по месту жительства на территории иных субъектов, будут считаться зарегистрированными на территории новых регионов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Для проставления соответствующей отметки в паспорта граждане могут обратиться в МВД как по месту жительства, так и по месту пребывания или фактического проживания. При постановке на учет потребуется заявление в свободной форме и документ, подтверждающий регистрацию, – для этого подойдет паспорт ДНР, ЛНР, Украины или СССР с истекшим сроком годности, вид на жительство, выписка из домовой книги, карточка прописки, адресная справка и др. При отсутствии подтверждающих документов место жительства будет устанавливаться в судебном порядке. Если документы будут не на русском языке, потребуется их нотариальный перевод – это правило не действует при регистрации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях во время действия переходного периода до 1 января 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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