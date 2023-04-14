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Пациентов с деменцией и биполярным расстройством попросили не лишать помощи на дому

Общественники попросили Минздрав пересмотреть перечень заболеваний, которые дают соцработникам основание не посещать больных
Егор Губернаторов
81-летняя жительница Ленинградской области создает вышитые копии известных картин для борьбы с деменцией в своем саду в деревне Вырица / Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Пациентам с заболеваниями, которые не опасны для окружающих и лечение которых возможно вне стационара, не должны отказывать в предоставлении социальных услуг на дому или в условиях полустационара. Об этом Всероссийский союз пациентов просит в письме, направленном на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (обращение есть у «Ведомостей»). 20 марта в силу вступили поправки в закон «Об основах социального обслуживания граждан РФ», по которым получателю социальных услуг на дому в стационарной или полустационарной форме может быть временно отказано по причине болезни тем или иным заболеванием (если есть соответствующее заключение врачей). Перечень таких заболеваний должен установить Минздрав, 24 марта ведомство опубликовало проект документа на портале нормативно-правовых актов.

Согласно ему, пациенту может быть отказано в получении соцуслуг (например, покупка и доставка продуктов и медикаментов, приготовление пищи, измерение температуры), если он страдает туберкулезом любых органов с бактериовыделением, различными хроническими и затяжными психическими расстройствами с обострениями, острыми инфекционными заболеваниями, злокачественными новообразованиями, пациентам с трахеостомой, а также тяжелыми хроническими заболеваниями кожи и др. В пояснительной записке также говорится, что перечень разработан на основе предложений главных внештатных врачей Минздрава различных профилей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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