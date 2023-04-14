Пациентов с деменцией и биполярным расстройством попросили не лишать помощи на дому

Пациентам с заболеваниями, которые не опасны для окружающих и лечение которых возможно вне стационара, не должны отказывать в предоставлении социальных услуг на дому или в условиях полустационара. Об этом Всероссийский союз пациентов просит в письме, направленном на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (обращение есть у «Ведомостей»). 20 марта в силу вступили поправки в закон «Об основах социального обслуживания граждан РФ», по которым получателю социальных услуг на дому в стационарной или полустационарной форме может быть временно отказано по причине болезни тем или иным заболеванием (если есть соответствующее заключение врачей). Перечень таких заболеваний должен установить Минздрав, 24 марта ведомство опубликовало проект документа на портале нормативно-правовых актов.