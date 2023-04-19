Фальков предложил трансформировать магистратуру в специализированное высшее образование

По словам Фалькова, образование должно держать баланс между фундаментальными и прикладными областями знаний в условиях меняющихся задач экономики и рынка труда. При этом с учетом поручения президента одна и та же программа в соответствии с целями и потребностью работодателей может быть реализована в разные сроки. Министр также анонсировал, что перечень специальностей высшего образования в ближайшее время будет переработан. Действующий перечень образовательных программ был утвержден в 2012 г.