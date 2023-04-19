Фальков предложил трансформировать магистратуру в специализированное высшее образование

Фальков предложил трансформировать магистратуру в специализированное высшее образованиеПеречень специальностей в ближайшее время будет также переработан
В новой системе высшего образования необходимы серьезные трансформации магистратуры, ее усовершенствование, а также трансформация в специализированное высшее образование. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров, которое прошло в МГУ имени М. В. Ломоносова.
«Последние 20–25 лет магистратура по большей части является продолжением высшего образования первого уровня. Таким образом, она пока не выполняет функции настоящего углубленного уровня высшего образования», – цитирует министра пресс-служба Минобрнауки. Базовое (основное) высшее образование предлагается ввести со сроком обучения 4-6 лет, специализированное высшее образование: магистратура со сроком 1-2 года, ординатура, ассистентура-стажировка. Также будет предусмотрена аспирантура.
Введение специализированного высшего образования подразумевает следующие аспекты:
поступление возможно только после окончания базового (основного) высшего образования на конкурсной основе с возможностью учиться бесплатно;
необходимость усовершенствования процедуры приема: программы специализированного образования, на которые невозможно поступить без профильного (смежного) базового высшего образования;
специализированное образование должно стать более престижным уровнем в структуре высшего образования, поэтому нужно разумно соотносить количество платных и бюджетных мест;
предусматривается введение типов академического и профессионального специализированного образования, последний тип может софинансироваться в том числе за счет отдельных компаний и отраслей.
По словам Фалькова, образование должно держать баланс между фундаментальными и прикладными областями знаний в условиях меняющихся задач экономики и рынка труда. При этом с учетом поручения президента одна и та же программа в соответствии с целями и потребностью работодателей может быть реализована в разные сроки. Министр также анонсировал, что перечень специальностей высшего образования в ближайшее время будет переработан. Действующий перечень образовательных программ был утвержден в 2012 г.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о реформе высшего образования. В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам, подчеркнул он.