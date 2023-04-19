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Фальков предложил трансформировать магистратуру в специализированное высшее образование

Перечень специальностей в ближайшее время будет также переработан
Анастасия Майер
Сергей Пятаков / РИА Новости

В новой системе высшего образования необходимы серьезные трансформации магистратуры, ее усовершенствование, а также трансформация в  специализированное высшее образование. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров, которое прошло в МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Последние 20–25 лет магистратура по большей части является продолжением высшего образования первого уровня. Таким образом, она пока не выполняет функции настоящего углубленного уровня высшего образования», – цитирует министра пресс-служба Минобрнауки. Базовое (основное) высшее образование предлагается ввести со сроком обучения 4-6 лет, специализированное высшее образование: магистратура со сроком 1-2 года, ординатура, ассистентура-стажировка. Также будет предусмотрена аспирантура.

Введение специализированного высшего образования подразумевает следующие аспекты:

  • поступление возможно только после окончания базового (основного) высшего образования на конкурсной основе с возможностью учиться бесплатно; 

  • необходимость усовершенствования процедуры приема: программы специализированного образования, на которые невозможно поступить без профильного (смежного) базового высшего образования;

  • специализированное образование должно стать более престижным уровнем в структуре высшего образования, поэтому нужно разумно соотносить количество платных и бюджетных мест; 

  • предусматривается введение типов академического и профессионального специализированного образования, последний тип может софинансироваться в том числе за счет отдельных компаний и отраслей.

По словам Фалькова, образование должно держать баланс между фундаментальными и прикладными областями знаний в условиях меняющихся задач экономики и рынка труда. При этом с учетом поручения президента одна и та же программа в соответствии с целями и потребностью работодателей может быть реализована в разные сроки. Министр также анонсировал, что перечень специальностей высшего образования в ближайшее время будет переработан. Действующий перечень образовательных программ был утвержден в 2012 г.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о реформе высшего образования. В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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