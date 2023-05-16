Число принятых в 2022 году аспирантов стало максимальным за последние 10 лет

Число принятых в 2022 году аспирантов стало максимальным за последние 10 летПри этом половина из них планирует работать в науке
В прошлом году на обучение в аспирантуре в России поступило 45 100 человек. Этот показатель в 1,5 раза больше аналогичного в 2021 г. (было принято 28 000 аспирантов), кроме того, он максимален за последние 10 лет. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики данных НИУ ВШЭ. Общая численность аспирантов к концу 2022 г. выросла до 109 700 человек против 90 200 к концу 2021 г. Рост произошел как из-за повышения привлекательности научной карьеры, так и под влиянием «внешних факторов», указывают авторы.
Самыми популярными научными специальностями в 2022 г. стали экономика (22,9%), право (10,2%), информационные технологии и телекоммуникации (6,2%), педагогика (5,7%). В 2022 г. вступили в силу изменения в подготовке научных кадров. Министерство науки и высшего образования ввело федеральные государственные требования. Они прописывали, что научная деятельность аспиранта должна быть направлена на подготовку кандидатской диссертации. Итоговая аттестация, т. е. выпуск из аспирантуры, представляет собой оценку диссертации или предзащиты, говорится в правилах.
В 2022 г. завершили обучение по программам аспирантуры 13 900 человек, 12,9% из них защитили диссертации, что также выше показателя предыдущих пяти лет. Комплекс причин, который двигает человека в аспирантуру, большой, безусловно, отсрочка от армии всегда занимала какое-то место, но маловероятно, что сейчас абитуриент может пойти в аспирантуру, только чтобы не быть призванным, рассуждает директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин. «В условиях установленной предзащиты, того, что аспирантура требует высокой занятости и дает мало финансов, это сложно представить. Также в любом учреждении есть комиссия, она заинтересована в приеме тех, кто хочет заниматься наукой и дойти до написания кандидатской. Комиссии нет смысла принимать людей, чтобы они просто числились», – заключил Илюхин.
По данным опроса исследователей ВШЭ, большинство аспирантов (67,6%) после защиты диссертации хотели бы продолжить свою карьеру в академической среде – вузах или научных организациях. Чуть менее трети (27,7%) хотели бы работать вне науки и высшего образования, при этом 12,1% все же хотели бы заниматься исследовательской деятельностью. Выбор дальнейшего трудоустройства аспирантов напрямую связан с типом организации: 45% аспирантов, обучающихся в вузе, планируют быть преподавателями в университете, а 53,5% аспирантов в НИИ намерены остаться там в качестве научного сотрудника. Подавляющее число аспирантов (78,3%) связывают свое дальнейшее трудоустройство с Россией, об отъезде на срок более трех месяцев думают 6%, 2% хотели бы покинуть страну навсегда.
Большинство как аспирантов, так и научных сотрудников ориентируется на российский рынок труда, так как миграция требует значительных ресурсов, говорит старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики данных ВШЭ Алена Нефедова. По ее словам, отток научных кадров в 2022–2023 гг. был и продолжается, но не столь радикальный и большой по масштабам, как это было в 1990-е гг. «Лишь небольшой когорте исследователей, преимущественно ранее сильно вовлеченных в международное сотрудничество, удается произвести переезд без значительной потери профессионального и социального статуса, но процесс еще продолжается», – резюмировала она.