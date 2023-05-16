Число принятых в 2022 году аспирантов стало максимальным за последние 10 лет

В 2022 г. завершили обучение по программам аспирантуры 13 900 человек, 12,9% из них защитили диссертации, что также выше показателя предыдущих пяти лет. Комплекс причин, который двигает человека в аспирантуру, большой, безусловно, отсрочка от армии всегда занимала какое-то место, но маловероятно, что сейчас абитуриент может пойти в аспирантуру, только чтобы не быть призванным, рассуждает директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин. «В условиях установленной предзащиты, того, что аспирантура требует высокой занятости и дает мало финансов, это сложно представить. Также в любом учреждении есть комиссия, она заинтересована в приеме тех, кто хочет заниматься наукой и дойти до написания кандидатской. Комиссии нет смысла принимать людей, чтобы они просто числились», – заключил Илюхин.