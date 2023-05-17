В Госдуме поддержали инициативу о компенсации за задержку зарплаты незаконно уволенным работникам

КС же счел норму ТК не соответствующей Конституции и отметил, что в случае с незаконным увольнением должны действовать те же правила, что и в случае несвоевременной выплаты зарплаты. Иначе, пишет КС, создаются предпосылки для нарушения права работника на оплату труда, лишения работника положенных ему выплат и, как следствие, «необоснованного снижения уровня материального обеспечения его самого и членов его семьи, а в конечном итоге – умаления достоинства личности каждого из них».