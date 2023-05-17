В Госдуме поддержали инициативу о компенсации за задержку зарплаты незаконно уволенным работникам

В Госдуме поддержали инициативу о компенсации за задержку зарплаты незаконно уволенным работникамМинтруд предложил расширить круг субъектов, которым полагаются такие выплаты
Минтруд выступил с предложением расширить круг субъектов, пользующихся правом на компенсацию в случае задержки заработной платы. Соответствующие поправки к ст. 236 Трудового кодекса (ТК РФ) уже разработаны и представлены на общественное обсуждение, следует из сообщения на сайте ведомства.
Согласно действующим нормам, работодатель предоставляет компенсацию только за невыплату начисленной заработной платы в срок. «Так, например, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по заработной плате. Компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку заработная плата не начислялась. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником», – разъяснил Минтруд.
Законопроект в случае его принятия затронет тех работников, которым удалось успешно обжаловать в суде незаконное увольнение, сокращение или соглашение о расторжении трудовых отношений по соглашению сторон.
Трудовой кодекс исходит из того, что работодатель - более сильная сторона трудовых отношений, обладающая высокой степенью ответственности, сказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия»).
Депутат отметил, что поддерживает инициативу Минтруда, так как работодатель, совершивший незаконное увольнение или сокращение штата, допускает грубое нарушение и обязан компенсировать работнику ущерб. К тому же для многих заработная плата – единственный источник дохода, а значит, дополнительные меры поддержки работников «более чем уместны», говорит Исаев.
Поводом для предложения Минтруда послужило Постановление Конституционного суда (КС) от 11.04.2023 № 16-П, в котором тот встал на сторону заявителя жалобы, уволенного из-за сокращения численности штата организации. Бывший работник оспорил свое увольнение в судах общей юрисдикции и потребовал помимо выплаты заработной платы за период вынужденного прогула и иных выплат денежную компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты.
Суды удовлетворили требования заявителя частично, отказав в выплате компенсации на основании ст. 236 ТК, указав, что она касается только начисленной заработной платы, которая выплачивалась ему до момента увольнения своевременно.
КС же счел норму ТК не соответствующей Конституции и отметил, что в случае с незаконным увольнением должны действовать те же правила, что и в случае несвоевременной выплаты зарплаты. Иначе, пишет КС, создаются предпосылки для нарушения права работника на оплату труда, лишения работника положенных ему выплат и, как следствие, «необоснованного снижения уровня материального обеспечения его самого и членов его семьи, а в конечном итоге – умаления достоинства личности каждого из них».
Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова Иванова подчеркивает, что сейчас работодатель и так вынужден выплачивать огромные суммы зарплат за период вынужденного прогула из-за судебной волокиты. Например, работники, которым удалось оспорить соглашение сторон в Верховном суде, в среднем получают заработную плату за 2-3 года.
«Гражданско-процессуальный кодекс предписывает судам рассматривать дела о восстановлении на работе до истечения месяца. За 15 лет моей судебной практики у меня не было ни одного спора о восстановлении, который был бы рассмотрен за такой короткий срок», – сказала она.
Заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов считает инициативу Минтруда «в целом позитивной», но отмечает что неограниченный предел этой компенсации может привести к дисбалансу интересов работников и работодателей. По его мнению, законодателю стоит рассмотреть возможность внесения нормы, позволяющей судам снижать размер компенсации в случае ее явной чрезмерности по аналогии со ст. 333 ГК РФ.