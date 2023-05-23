Последние звонки в школах приграничных регионов пройдут дистанционно

Последние звонки в школах приграничных регионов пройдут дистанционноРешение связано с объявлением режима контртеррористической операции
Празднование последнего звонка на территории Белгородской области пройдет в дистанционном формате, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице VK. «Я надеюсь, что все родители и дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно», – отметил глава региона. В Белгородской области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.
Об этом было объявлено после того, как на территорию региона проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, уточнил Гладков.
На территории области ранее уже вводились дополнительные меры безопасности. Власти приняли решение перевести торжественные линейки по случаю окончания учебного года в дистанционный режим для всех учащихся, кроме 9-х и 11-х классов. Для них очный формат линейки допускался только в школах, удаленных от границы более чем на 15 км. Для муниципалитетов, где власти не вводили дистанционный формат, линейки намеревались провести в очном виде в школах, но с ограничением не больше 300 человек.
Белгородская область стала не единственным регионом, вводящим ограничения для школьников. В Крыму торжественные линейки на последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов провели в зданиях школ в целях безопасности. О таких мерах 16 мая объявил глава республики Сергей Аксенов. «Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений. Это важное событие в жизни каждого школьника смогут посетить и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах», – написал Аксенов в Telegram-канале.
Меры безопасности также усилили в Севастополе по поручению губернатора города Михаила Развожаева. В своем Telegram-канале он сообщил, что во время проведения последнего звонка, который состоится 23 мая, доступ на территорию школ будет осуществляться по заранее подготовленным спискам. «На последний звонок во всех школах будет усилена охрана и пропускной режим. Все школы будут проверены дополнительно сотрудниками правоохранительных органов. Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей (законных представителей) и других приглашенных лиц», – добавил он.
Глава департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос также уточнил, что в целях безопасности будет ограничено применение пиротехники.
11 мая в Воронежской области приняли решение отменить общегородской выпускной вечер для школьников. При этом последние звонки и выпускные вечера в образовательных учреждениях состоятся. Для учеников 9-х и 11-х классов проведут последние звонки 22 и 23 мая, а выпускные вечера в школах состоятся 23 и 24 июня. Оставшиеся регионы, где установлен средний уровень реагирования, – Курская, Брянская и Ростовская области – не объявляли о дополнительных мерах безопасности на время празднования. «Ведомости» отправили запрос в МВД РФ.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал «Ведомостям», что «можно не сомневаться» насчет усиления безопасности на школьных мероприятиях. «У каждой правоохранительной структуры есть план мероприятий на любые массовые мероприятия, тем более с учетом имеющегося опыта терактов в учебных заведениях», – сказал он.
Обстановка в Белгородской области, Крыму и Севастополе кардинально отличается от других регионов со средним уровнем реагирования, считает политолог Александр Немцев. Если в Курской и Брянской областях вылазки диверсионно-разведывательных групп наблюдаются исключительно на границе, то в этих субъектах уровень террористической опасности значительно выше.
«Подобного рода решения не принимаются только лишь губернаторами: это происходит после консультаций с органами безопасности, прежде всего ФСБ, и правопорядка – МВД», – отмечает Немцев. При этом, указывает он, другие регионы учитывают ряд рисков: в Курской области, к примеру, запретили беспилотники, в частности квадракоптеры для съемки операторов.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман