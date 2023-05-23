Последние звонки в школах приграничных регионов пройдут дистанционно

На территории области ранее уже вводились дополнительные меры безопасности. Власти приняли решение перевести торжественные линейки по случаю окончания учебного года в дистанционный режим для всех учащихся, кроме 9-х и 11-х классов. Для них очный формат линейки допускался только в школах, удаленных от границы более чем на 15 км. Для муниципалитетов, где власти не вводили дистанционный формат, линейки намеревались провести в очном виде в школах, но с ограничением не больше 300 человек.