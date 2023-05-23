Экс-чиновник Минкульта освобожден от наказания по делу о хищении бюджетных средств

Вместе с ним на скамье подсудимых было еще три фигуранта. Экс-руководитель центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов, который получил 4 года колонии и два предпринимателя – Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Им суд назначил от 2 до 3 лет колонии со штрафами до 600 000 руб., наказаение также считается уже отбытым.