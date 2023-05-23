Экс-чиновник Минкульта освобожден от наказания по делу о хищении бюджетных средств

Экс-чиновник Минкульта освобожден от наказания по делу о хищении бюджетных средствСуд запретил ему три года занимать государственные должности
Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор экс-заместителю директора департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Павлу Мосолову.
Судья Олеся Менделеева, известная по делу «Седьмой студии», приговорила бывшего чиновника к двум годам колонии общего режима и штрафу 700 000 руб. (признав наказание уже отбытым). Кроме того, согласно приговору, ему запрещено три года занимать должности на госслужбе.
Вместе с ним на скамье подсудимых было еще три фигуранта. Экс-руководитель центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов, который получил 4 года колонии и два предпринимателя – Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Им суд назначил от 2 до 3 лет колонии со штрафами до 600 000 руб., наказаение также считается уже отбытым.
Все четверо были арестованы Басманным судом в сентябре 2019 г. и до настоящего момента находились сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом. Судья Менделеева, огласив приговор, отменила им меру пресечения и освободила в зале суда.
Судебный процесс по существу в Мещанском суде длился с января 2021 г. Спустя два с половиной года рассмотрения суд признал фигурантов виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Как было установлено Следственным комитетом, подсудимые совершили хищение в размере 20 млн руб., выделенных на реставрацию порядка 70 объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге, в том числе Соловецкого монастыря.
В сумме на реконструкцию архипелага из бюджета России было потрачено более 5 млрд руб.
В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить наказание обвиняемым гораздо строже. Цветнову прокурор просил 9 лет колонии, Семикову - 8 лет колонии, а Мосолову и Магдеевой было запрошено наказание в виде семи лет колонии.
Бывший чиновник признал вину по уголовному делу еще на стадии расследования.