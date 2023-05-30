Как российские политики отреагировали на атаку беспилотников на Москву

Как российские политики отреагировали на атаку беспилотников на МосквуВ результате произошедшего никто серьезно не пострадал
Утром 30 мая беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Пять дронов были сбиты ЗРПК «Панцирь-С1», еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны. В результате здания получили незначительные повреждения. По факту произошедшего Следственный комитет (СК) начал расследование. «Ведомости» собрали реакцию российских политиков на утреннюю атаку.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента:
«Хорошо сработала система ПВО. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Этот удар был в воскресенье. Вот что я могу сказать. Большего по этой теме я сказать не могу».
Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне:
«Это [попадание по домам] стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны <...> Это информационная акция, по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население».
Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информполитике:
«Отбитый сегодня налет эскадрильи из восьми дронов на Москву – это новая реальность, которую предстоит осознать. Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно – в части противодействия беспилотникам. В том числе – принимать, наконец, необходимые законы».
Андрей Красов, зампредседателя комитета Госдумы по обороне:
«Этот опыт мы получили в борьбе с террористами на северном Кавказе, в Сирии, у нас богатый боевой опыт. Мы применим должным образом этот опыт и сейчас. Террорист будет уничтожен. Наше дело правое, террорист будет разбит, и победа будет за нами».
Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информполитике:
«Безусловно, военные объекты в открытый доступ выставлять нельзя, но тот уровень разведданных, которые есть у США, когда они в реальном времени видят передвижение практически всех наших войск, существенно каких-то дополнительных возможностей для спецслужб Америки, в общем-то, не дает. Я не рекомендую нашим гражданам все это выкладывать, но наказывать их за то, что они выкладывают, считаю неправомерным. Иначе мы сведемся к тому, что будем наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают».
Денис Пушилин, врио главы ДНР:
«Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала три момента: абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства. Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена».
Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам:
«Я думаю, что это эскалация не российско-украинского конфликта. Очень большую роль в этом играют страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения. Они прекрасно понимают, что подобные действия приближают мир к возможной катастрофе. Здесь, вне сомнения, огромная роль будет принадлежать нашей дипломатии – и официальной, по линии МИД, и парламентской – в том, чтобы донести до этих людей, что подвергая риску любую точку на территории нашей страны, они подвергают риску и любую точку на своей территории».
Сергей Цеков, член международного комитета Совета Федерации:
«Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе, это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции».
Сергей Собянин, мэр Москвы:
«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях».