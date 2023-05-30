Как российские политики отреагировали на атаку беспилотников на Москву

«Безусловно, военные объекты в открытый доступ выставлять нельзя, но тот уровень разведданных, которые есть у США, когда они в реальном времени видят передвижение практически всех наших войск, существенно каких-то дополнительных возможностей для спецслужб Америки, в общем-то, не дает. Я не рекомендую нашим гражданам все это выкладывать, но наказывать их за то, что они выкладывают, считаю неправомерным. Иначе мы сведемся к тому, что будем наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают».