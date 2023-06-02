Количество почтовых обменов с ДНР после присоединения к РФ выросло в 2,5 раза

По данным «Почты Донбасса», с момента принятия региона в состав России частота почтовых обменов увеличена с двух до пяти раз в неделю, что ускорило доставку отправлений. Всего за это время предприятие приняло и доставило более 310 000 почтовых отправлений в другие регионы страны и оттуда в ДНР, а общий объем, с учетом пересылок внутри региона, превысил 760 000. Кроме прочего, доставляются товары с маркетплейсов, если они отправляются через «Почту России» по прямому адресу в ДНР или а/я в Куйбышеве.