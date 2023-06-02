Количество почтовых обменов с ДНР после присоединения к РФ выросло в 2,5 раза

Количество почтовых обменов с ДНР после присоединения к РФ выросло в 2,5 разаЭто стало возможно в том числе благодаря открытию отделений «Почты России»
ГУП ДНР «Почта Донбасса» наладило прямой обмен с «Почтой России», сообщил «Ведомостям» представитель республиканской организации. До вхождения ДНР в состав России между ними не было прямого почтового сообщения, а все отправления проходили через село Куйбышево у границы Ростовской области и республики. После присоединения частота почтовых обменов увеличилась в 2,5 раза.
Донецкое предприятие доставляло почтовые отправления из Куйбышева по населенным пунктам республики, за что с получателя взималась плата. Теперь за доставку из Куйбышева денег не берут, а отправитель может указывать прямой адрес получателя в ДНР.
По данным «Почты Донбасса», с момента принятия региона в состав России частота почтовых обменов увеличена с двух до пяти раз в неделю, что ускорило доставку отправлений. Всего за это время предприятие приняло и доставило более 310 000 почтовых отправлений в другие регионы страны и оттуда в ДНР, а общий объем, с учетом пересылок внутри региона, превысил 760 000. Кроме прочего, доставляются товары с маркетплейсов, если они отправляются через «Почту России» по прямому адресу в ДНР или а/я в Куйбышеве.
С началом спецоперации расширилась и сеть почтовых отделений. На сегодняшний день их 312, включая 71 на присоединенной после начала спецоперации территории республики. Помимо пересылки писем и доставки грузов «Почта Донбасса» занимается выплатой пенсий и всех видов социальных пособий, приемом платежей за коммунальные услуги, в отделениях возможно приобрести товары народного потребления, что особенно важно для небольших и отдаленных поселений. Кроме того, в конце мая почта начала производить денежные переводы в другие регионы.
«Специалисты работают над новыми услугами, чтобы клиенты почты в ДНР чувствовали сервис, привычный для всех других регионов страны», – заявил представитель пресс-службы.
«Ведомости» направили запросы о работе почты в другие новые регионы. Известно, что в Луганской народной республике работает ГУП «Почта ЛНР», но в ответе на вопросы «Ведомостей» там отметили, что «более 60% вопросов не подлежат освещению в связи с непростой обстановкой и военным положением в ЛНР». По данным администрации Запорожской области, вместо действовавшей ранее «Укрпочты» в регионе летом прошлого года создана «Почта Таврии». Тогда же в Херсонской области была создана «Почта Херсона».
По словам собеседника «Ведомостей» в одном из новых регионов, активизировать работу «Почты России» потребовалось в том числе из-за того, что увеличился вал почтовых отправлений тем, кто задействован в военной операции, ее обеспечении, гуманитарной миссии и т. д. Из-за этого нагрузка очень большая, отмечал этот источник.
8 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне могут передать посылки весом до 10 кг участникам спецоперации бесплатно. По его словам, о новых правилах сообщили всем сотрудникам почтовых отделений, в том числе в Херсонской и Запорожской областях.
В правительстве вопросы о работе почты в регионе переадресовали в «Почту России». Представитель организации отказался от комментариев «Ведомостям».