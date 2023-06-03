«Почта Херсона» готова увеличить частоту почтовых обменов с другими регионами

«Почта Херсона» готова увеличить частоту почтовых обменов с другими регионамиСейчас обмены происходят два раза в неделю, но могут стать ежедневными
«Почта Херсона», которая начала работать на освобожденной от ВСУ части Херсонской области, готова к увеличению числа почтовых обменов с другими регионами России. Сейчас они проходят дважды в неделю, по мере роста объема отправлений станут ежедневными.
Государственное унитарное предприятие было образовано в июле прошлого года, вместо действовавшей ранее украинской «Укрпочты». На данный момент в регионе функционирует 139 почтовых отделений: 91 стационарное и еще 48 передвижных. В них, кроме приема и доставки письменной корреспонденции и посылок, организованы выплаты пенсий и социальных пособий, прием и выдача переводов, продаются товары народного потребления.
«В планы по развитию перечня услуг входит: доставка и реализация периодических изданий, продажа карточек пополнения счетов мобильных операторов, доставка счетов поставщиков услуг, а также размещение и доставка рекламы через отделения почтовой связи», – сказали «Ведомостям» в пресс-службе ГУП.
За время работы почта обработала свыше 8000 почтовых отправлений. С ноября 2022 г. начался обмен почтовыми отправлениями с другими регионами страны. Он происходит дважды в неделю. «По мере увеличения объемов почтовых отправлений количество обменов будет увеличиваться до ежедневного», – подчеркнул представитель предприятия.
В соседней Запорожской области созданная летом прошлого года «Почта Таврии» наладила обмены с регионами позже – с 1 января текущего года. Они организованы через ФГУП «Почта Крыма», сообщил «Ведомостям» представитель региональной почты. Обмен производится, как и в Херсонской области, два раза в неделю. «С января по май перевезено 20 200 отправлений, из них входящих на территорию области – 12 200, исходящих – 8000. Для организации работы и осуществления почтового обмена задействованы мощности бывшей «Укрпочты».
В регионе работает 290 отделений почтовой связи, перечень оказываемых услуг шире, чем в Херсонской области: выдача пенсионных и социальных выплат, прием и выдача денежных переводов, прием и выдача почтовых отправлений, реализация карточек пополнения мобильного оператора, реализация периодических изданий, прием платы за коммунальные услуги, размещение и доставка рекламно-информационных материалов.
Ранее «Ведомости» писали, что работающая в ДНР «Почта Донбасса» после вступления республики в состав России наладила прямой обмен с «Почтой России». С прошлой осени число почтовых обменов увеличилось в 2,5 раза – до пяти раз в неделю. В регионе функционирует 312 почтовых отделений. За время работы в составе России предприятие приняло и доставило более 310 000 почтовых отправлений в другие регионы страны и оттуда в ДНР, а общий объем, с учетом пересылок внутри региона, превысил 760 000. Источники «Ведомостей» говорили, что нагрузка на почту выросла в том числе в связи с отправкой посылок участникам боевых действий и гуманитарной миссии. «Почта ЛНР» отказала «Ведомостям» в предоставлении информации. По данным официального сайта предприятия, в регионе насчитывается более 400 почтовых отделений.
8 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне могут передать посылки весом до 10 кг участникам спецоперации бесплатно. По его словам, о новых правилах сообщили всем сотрудникам почтовых отделений, в том числе в Херсонской и Запорожской областях. «С 1 мая 2023 г. на безвозмездной основе осуществляется прием посылок весом до 10 кг, адресованных военнослужащим, находящимся в зоне проведения военной спецоперации», – сказали «Ведомостям» в «Почте Донбасса». По информации Telegram-канала предприятия, посылки отправляются через Москву, так как кроме номера войсковой части необходимо указать адресный реквизит: Москва, 103400.