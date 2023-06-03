«Почта Херсона» готова увеличить частоту почтовых обменов с другими регионами

Ранее «Ведомости» писали, что работающая в ДНР «Почта Донбасса» после вступления республики в состав России наладила прямой обмен с «Почтой России». С прошлой осени число почтовых обменов увеличилось в 2,5 раза – до пяти раз в неделю. В регионе функционирует 312 почтовых отделений. За время работы в составе России предприятие приняло и доставило более 310 000 почтовых отправлений в другие регионы страны и оттуда в ДНР, а общий объем, с учетом пересылок внутри региона, превысил 760 000. Источники «Ведомостей» говорили, что нагрузка на почту выросла в том числе в связи с отправкой посылок участникам боевых действий и гуманитарной миссии. «Почта ЛНР» отказала «Ведомостям» в предоставлении информации. По данным официального сайта предприятия, в регионе насчитывается более 400 почтовых отделений.