Роспотребнадзор отметил тенденцию к росту заболеваемости туберкулезом

Роспотребнадзор отметил тенденцию к росту заболеваемости туберкулезомУвеличение числа случаев в активной форме выявили в 44 регионах
Роспотребнадзор в итоговом докладе за 2022 г. отметил тенденцию к росту заболеваемости туберкулезом в России. В нем сказано, что доля регионов, в которых в прошлом году выросло число выявленных случаев, составила 56,5% от их общего числа (вошедшие в состав России в сентябре 2022 г. регионы не учитывались). В 2021 г. данный показатель был равен 31,8%. Точное число регионов в докладе не приводится.
Впервые выявленного туберкулеза в активных формах (заразных, а бывают еще скрытые формы) в 2022 г. стало больше в Белгородской (232 случая, +32,6% к 2021 г.), Воронежской (438, +29,6%), Костромской (108, +68,8%), Ростовской (1089, +23,6%) и других областях. Всего увеличение показателя произошло в 44 регионах. Соответствующая статистика Роспотребнадзора опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе.
Туберкулез – это социально значимое заболевание. Его возбудителем является бактерия Mycobacterium tuberculosis, чаще всего поражающая легкие. Наиболее распространенным способом передачи инфекции является воздушно-капельный путь: возбудитель выделяется с каплями мокроты при кашле, чихании и громком разговоре. Вероятность заболеть туберкулезом в течение жизни у инфицированных оценивается Всемирной организацией здравоохранения в 5–15%. В группе риска люди с ВИЧ, сахарным диабетом и курящие. К симптомам активной формы туберкулеза относятся кашель, лихорадка, ночной пот или потеря веса, сообщил представитель медицинской компании «Инвитро». В этом случае при тесном контакте больной способен заразить до 15 человек.
Во Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта 2023 г. главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева докладывала, что с 2001 г. в России наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, а сейчас статистика лучшая в истории страны. Активнее всего, по ее словам, заболеваемость снижалась в последние 3–5 лет «после внедрения комплексной программы в регионах».
Всего, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость туберкулезом в России в 2022 г. составила 31,11 случая на 100 000 населения (или 45 377 случаев), тогда как в 2021 г. – 30,71 случая на 100 000 населения. Служба предлагает сравнивать уровень заболеваемости со среднемноголетним показателем за 10 лет с 2010 по 2019 г. – 60,07 случая на 100 000 населения.
Косвенно тенденцию к увеличению распространенности скрытого туберкулеза могут подтверждать данные компании «Инвитро», которая проанализировала спрос на лабораторные тесты для выявления этого заболевания с 2018 г. В прошлом году число положительных результатов таких тестов удвоилось по сравнению с предыдущим годом, составив 1,62% против 0,61% соответственно (ежегодно компания выполняет около 27 000 тестов на скрытый туберкулез).
Сколько тратят на борьбу с туберкулезом
Объем медицинских затрат на борьбу с туберкулезом в 2022 г. составил 106,6 млрд руб., следует из доклада Роспотребнадзора. Для сравнения: для ВИЧ этот показатель за прошлый год равен 76,8 млрд руб., включая косвенные экономические затраты – 262,5 млрд руб.
Оценить динамику заболеваемости в текущем году можно лишь по общероссийскому показателю, распределение по регионам не опубликовано. Из оперативных докладов Росстата следует, что в январе заболеваемость фиксировалась на уровне 2900 случаев (+10,2% к январю 2022 г.), в феврале – 3500 случаев (+6,9% к февралю 2022 г.), а в марте – 3500 случаев (+5,5% к марту 2022 г.). «Ведомости» направили запросы в Роспотребнадзор, Минздрав, Национальную ассоциацию фтизиатров и Российское общество фтизиатров.
Сколько людей умирает от туберкулеза
Смертность от туберкулеза за последние 15 лет, по информации Минздрава, сократилась в 5,2 раза. Абсолютную цифру ведомство не публикует. Число умерших от туберкулеза всех форм в 2021 г., согласно последним доступным данным Росстата, составило 6313 человек.
Для определения причин роста заболеваемости нужно проводить специальные исследования, к тому же в зависимости от региона причины могут различаться, говорит эпидемиолог Василий Власов. Он предположил, что на увеличение числа выявленных случаев оказала влияние пандемия коронавируса. «Инфекции, которые распространились в период пандемии, могут выявляться только сейчас. Потрясения 2022 г. тоже могут иметь некоторое значение, но вряд ли существенное», – сказал Власов.
Профессор-иммунолог Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМН Александр Апт говорит, что рост заболеваемости туберкулезом фиксируется во всем мире впервые за 25 лет, в первую очередь это происходит в Индии и Африке. По его словам, для лечения коронавируса было мобилизовано большое количество медицинских и диагностических ресурсов, тогда как другим заболеваниям уделялось гораздо меньше внимания. В частности, во многих государствах из-за перераспределения финансирования ухудшилась работа наблюдающих за туберкулезом служб, отметил он.