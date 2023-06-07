Роспотребнадзор отметил тенденцию к росту заболеваемости туберкулезом

Для определения причин роста заболеваемости нужно проводить специальные исследования, к тому же в зависимости от региона причины могут различаться, говорит эпидемиолог Василий Власов. Он предположил, что на увеличение числа выявленных случаев оказала влияние пандемия коронавируса. «Инфекции, которые распространились в период пандемии, могут выявляться только сейчас. Потрясения 2022 г. тоже могут иметь некоторое значение, но вряд ли существенное», – сказал Власов.