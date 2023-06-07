Кассационный суд предписал главе Мосгорсуда рассмотреть дело судьи Кондрат

Кассационный суд предписал главе Мосгорсуда рассмотреть дело судьи КондратПтицын просил отдать дело в другой регион
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении ходатайства председателя Мосгорсуда Михаила Птицына о передаче уголовного дела в отношении экс-судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат в другой регион, сообщил «Ведомостям» адвокат Максим Пашков. На рассмотрении дела в Мосгорсуде настаивала сторона защиты.
О передаче дела в другой регион Птицын просил для обеспечения беспристрастного судебного процесса, поскольку Кондрат в силу своего положения имела контакты с судьями Мосгорсуда и может повлиять на результат судебного разбирательства. На это в ходе судебного заседания представитель прокуратуры ответил, что «мы не можем ставить под сомнение беспристрастность всего судейского сообщества Москвы».
Пашков в беседе с «Ведомостями» также рассказал, что его доверитель вину не признает и считает себя жертвой провокации. «Кондрат заявляет, что ни она, ни следователь, ни члены ВККС не видели определения Верховного Суда о разрешении проведения в отношении нее оперативно-розыскных мероприятий», – добавил адвокат.
Уголовное дело о взяточничестве в отношении экс-судьи Арбитражного суда Москвы поступило в Мосгорсуд 24 мая. До этого оно рассматривалось в Никулинском суде Москвы. 25 мая глава Мосгорсуда, которому было определено это дело, направил в Второй кассационный суд общей юрисдикции ходатайство об изменении территориальной подсудности судебного процесса. До этого момента Птицыну еще не приходилось участвовать в процессах в роли председательствующего судьи с момента назначения его на должность в 2020 г.
Прокуратура утвердила обвинение в окончательной редакции: Кондрат вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Бывшей судье грозит до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, осенью 2020 г. Кондрат предложила своей коллеге по Арбитражному суду Елене Махалкиной, которая прежде была ее помощницей, вынести «нужное» решение за вознаграждение. Кондрат, как считает Следственный комитет России (СКР), рассказала, что к ней обратились лица, готовые заплатить $50 000 за вынесение решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц в рамках дела о банкротстве, которое рассматривала Махалкина.
Речь идет, уточняли правоохранители, о привлечении к ответственности руководства строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с ней лиц. На поступившее предложение Махалкина отреагировала обращением в ФСБ. А передача денег проходила уже под контролем оперативников. Кондрат объясняет случившееся тем, что Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги.
В суде на продлении меры пресечения обвинение заявило, что Кондрат пыталась оказать давление на свидетелей, воспользоваться своими связями, а также хотела сменить фамилию, чтобы уехать за границу. Следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев говорил, что Кондрат находилась в Грозном, где «обратилась в государственные органы для смены паспортных данных на Светлана Хондрад».
Свою причастность к преступлению экс-судья отрицает, утверждая, что ее уголовное преследование сфальсифицировано и связано с ее якобы отказом выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража.
В феврале 2022 г. в Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела сына экс-судьи и бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата Николая. Его обвиняют в организации убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК), организации приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 1, ч. 3 ст. 30, а также ч. 2 ст. 105 УК), похищении паспорта (ст. 325 УК), а также умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК).
По версии следствия, он заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна из-за того, что тот знал о других его криминальных планах. Среди других материалов дела – подготовка покушения на Махалкину.
1 сентября 2022 г. Верховный суд (ВС) признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на арест Кондрат. В конце апреля прошлого года ВККС дала согласие на исполнение определения ВС об аресте бывшей судьи. С 4 мая она содержится в СИЗО-6. Следственный комитет России (СКР), в частности, предъявил ей обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело было возбуждено лично главой СКР Александром Бастрыкиным.