Кассационный суд предписал главе Мосгорсуда рассмотреть дело судьи Кондрат

Уголовное дело о взяточничестве в отношении экс-судьи Арбитражного суда Москвы поступило в Мосгорсуд 24 мая. До этого оно рассматривалось в Никулинском суде Москвы. 25 мая глава Мосгорсуда, которому было определено это дело, направил в Второй кассационный суд общей юрисдикции ходатайство об изменении территориальной подсудности судебного процесса. До этого момента Птицыну еще не приходилось участвовать в процессах в роли председательствующего судьи с момента назначения его на должность в 2020 г.