Правительство поддержало законопроект о запрете операций животным без показаний

Правительство поддержало законопроект о запрете операций животным без показанийНо указало, что стерилизация считается таким хирургическим вмешательством
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 13 июня с замечаниями законопроект о запрете проведения на животных без ветеринарных показаний процедур, направленных на хирургическое изменение их физиологических свойств. «Ведомости» ознакомились с отзывом кабмина.
Проект в новой редакции был внесен Мосгордумой в январе, а первоначальный вариант – в марте 2021 г. Поправками в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении в отдельные законодательные акты РФ» также оговаривается, что к жестокому обращению с животными не относится принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, а также принятие мер по сохранению типичных признаков породы животного.
Основная цель инициативы – исключить удаление у кошек сухожилий, после которых животные не способны выпускать когти (тендонэктомия), и ампутации третьей фаланги пальца с когтем (ониэктомия), говорится в пояснительной записке.
Большинство российских ученых и медиков в области ветеринарии считают, что такие операции наносят непоправимый вред здоровью животных, приводят к постоянным болям в лапах, снижению ощущения равновесия, изменению походки, ослаблению мышц спины и лап, отмечают авторы законопроекта.
Правительство в своем отзыве поддержало инициативу, но высказало ряд замечаний. В частности, отмечается, что положения законопроекта не согласуются между собой, поскольку предлагается установить, что к жестокому обращению не относится принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, но вместе с тем запрещается проведение без ветеринарных показаний процедур, направленных на хирургическое изменение физиологических свойств животных (стерилизация считается таким хирургическим вмешательством).
Кроме того, законодательством об ответственном обращении с животными не урегулированы отношения в сфере разведения животных, в рамках которых могут сохраняться типичные признаки породы животного, в связи с чем не представляется возможным установить, в каком документе и кем такие признаки будут определяться, а это не отвечает общеправовому критерию определенности содержания правовой нормы, говорится в отзыве.