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Общество

Правительство поддержало законопроект о запрете операций животным без показаний

Но указало, что стерилизация считается таким хирургическим вмешательством
Мария Макутина
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 13 июня с замечаниями законопроект о запрете проведения на животных без ветеринарных показаний процедур, направленных на хирургическое изменение их физиологических свойств. «Ведомости» ознакомились с отзывом кабмина.

Проект в новой редакции был внесен Мосгордумой в январе, а первоначальный вариант – в марте 2021 г. Поправками в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении в отдельные законодательные акты РФ» также оговаривается, что к жестокому обращению с животными не относится принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, а также принятие мер по сохранению типичных признаков породы животного.

Основная цель инициативы – исключить удаление у кошек сухожилий, после которых животные не способны выпускать когти (тендонэктомия), и ампутации третьей фаланги пальца с когтем (ониэктомия), говорится в пояснительной записке.

Большинство российских ученых и медиков в области ветеринарии считают, что такие операции наносят непоправимый вред здоровью животных, приводят к постоянным болям в лапах, снижению ощущения равновесия, изменению походки, ослаблению мышц спины и лап, отмечают авторы законопроекта.

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По их мнению, так будет решена проблема дефицита, которого, по мнению Минсельхоза, в стране нет

Правительство в своем отзыве поддержало инициативу, но высказало ряд замечаний. В частности, отмечается, что положения законопроекта не согласуются между собой, поскольку предлагается установить, что к жестокому обращению не относится принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, но вместе с тем запрещается проведение без ветеринарных показаний процедур, направленных на хирургическое изменение физиологических свойств животных (стерилизация считается таким хирургическим вмешательством).

Кроме того, законодательством об ответственном обращении с животными не урегулированы отношения в сфере разведения животных, в рамках которых могут сохраняться типичные признаки породы животного, в связи с чем не представляется возможным установить, в каком документе и кем такие признаки будут определяться, а это не отвечает общеправовому критерию определенности содержания правовой нормы, говорится в отзыве.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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