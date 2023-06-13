Правительство поддержало законопроект о запрете операций животным без показаний

Кроме того, законодательством об ответственном обращении с животными не урегулированы отношения в сфере разведения животных, в рамках которых могут сохраняться типичные признаки породы животного, в связи с чем не представляется возможным установить, в каком документе и кем такие признаки будут определяться, а это не отвечает общеправовому критерию определенности содержания правовой нормы, говорится в отзыве.