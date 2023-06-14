Депутаты предлагают наделить реабилитологов и логопедов правом оказывать медпомощь

Депутаты предлагают наделить реабилитологов и логопедов правом оказывать медпомощьЭто позволит как можно раньше начинать комплексную реабилитацию пациентов
Депутаты предлагают наделить медицинских логопедов, специалистов по физической реабилитации и эргореабилитации (занимаются восстановлением утраченных двигательных функций), не имеющих медицинского образования, правом оказывать медицинскую помощь. Такой законопроект 13 июня был внесен в нижнюю палату парламента. Документ подготовили представители фракции «Единая Россия» в Госдуме Анна Кузнецова, Андрей Картаполов, Дмитрий Хубезов, Михаил Кизеев и др. А также сенаторы Дарья Лантратова, Галина Карелова и т. д. Медицинская реабилитация предполагает оказание первичной медико-санитарной, специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную, следует из приказа Минздрава РФ от 31 июля 2020 г. № 788н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых».
Законопроект вносит изменения в ст. 32, 33 и 34 закона «Об основах охраны здоровья». В частности, ст. 32, регламентирующую оказание медицинской помощи, предлагается дополнить новой частью 6. «Медицинская помощь оказывается медицинскими работниками» или «с привлечением иных работников», если такие случаи установлены соответствующими порядками оказания медицинской помощи, например порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий и т. д., следует из поправок.
В ст. 33 поправки расширят круг специалистов, имеющих право оказывать первичную, специализированную медико-санитарную помощь, с «врачей» на «медицинских работников». В ст. 34 вносится аналогичное изменение, касающееся высокотехнологичной медпомощи, сюда же относится медицинская реабилитация. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2024 г.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, реабилитация требует мультидисциплинарной работы разных специалистов, в числе которых есть и те, кто имеет немедицинское образование. Например, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, медицинский логопед. В ней также говорится, что Минздрав своим приказом внесет указанные должности в перечень должностей медработников. «Ведомости» направили запрос в Минздрав России.
Согласно текущему законодательству к постели пациента для реабилитации можно подпускать только врачей, получивших образование по медицинским специальностям, поясняет заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»). Тогда как в порядках оказания реабилитационной помощи медицинские услуги могут оказывать специалисты без медицинского образования – клинические психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, эрготерапевты, логопеды и т. д., перечисляет Кизеев. Внесенный законопроект прописывает на федеральном уровне правовые основания оказания данных услуг и уравнивает в правовом статусе специалистов, которые уже оказывают помощь, пояснил он. Кизеев уверил, что такое уравнивание не будет иметь двойного прочтения, т. е. логопед сможет выполнять только те функции, которые прописаны специальным порядком. «Он не сможет лечить как врач, но будет работать с определенными дефектами речи, реабилитировать пациентов, перенесших инсульты», – уточнил депутат.
Услуги медицинской реабилитации становятся более востребованными на фоне последствий пандемии коронавирусной инфекции и специальной военной операции, говорится в пояснительной записке. По словам Соломатиной, реабилитационные мероприятия должны начинаться уже в реанимации, буквально в течение 20–30 минут. Для внедрения таких подходов в практику депутаты разрабатывают соответствующие подзаконные акты. «Чем раньше начата реабилитация, тем быстрее и эффективнее будет восстановление. Это также позволяет избежать инвалидизации пациента и более экономически выгодно», – резюмировала она.