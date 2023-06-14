Депутаты предлагают наделить реабилитологов и логопедов правом оказывать медпомощь

Согласно текущему законодательству к постели пациента для реабилитации можно подпускать только врачей, получивших образование по медицинским специальностям, поясняет заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»). Тогда как в порядках оказания реабилитационной помощи медицинские услуги могут оказывать специалисты без медицинского образования – клинические психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, эрготерапевты, логопеды и т. д., перечисляет Кизеев. Внесенный законопроект прописывает на федеральном уровне правовые основания оказания данных услуг и уравнивает в правовом статусе специалистов, которые уже оказывают помощь, пояснил он. Кизеев уверил, что такое уравнивание не будет иметь двойного прочтения, т. е. логопед сможет выполнять только те функции, которые прописаны специальным порядком. «Он не сможет лечить как врач, но будет работать с определенными дефектами речи, реабилитировать пациентов, перенесших инсульты», – уточнил депутат.