Суд приговорил экс-кандидата в мэры Оренбурга к 6 годам колонии за взятки и мошенничество

32-летний Иван Уният в ноябре 2018 г. зарегистрировался для участия в борьбе за пост кандидата на пост главы мэра Оренбурга. Он записал видеобращение на Youtube-канале к членам избирательной комиссии с просьбой не обращать внимание на его возраст. «У меня есть все для того, чтобы стать мэром. Все, кроме большого стажа и еще я слишком молод», – сказал Уният. Мэром он не стал.