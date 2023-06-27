Суд приговорил экс-кандидата в мэры Оренбурга к 6 годам колонии за взятки и мошенничество

Суд приговорил экс-кандидата в мэры Оренбурга к 6 годам колонии за взятки и мошенничествоПредприниматель покупал у полицейских сведения об умерших
Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю Ивану Унияту за несколько эпизодов дачи взяток и мошенничество в особо крупном размере. Судья Елена Казан назначила ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, Унияту назначен штраф в размере 1,5 млн руб., а также запрет занимать должности в органах госуправления сроком на пять лет.
Приговор в законную силу не вступил. После его вступления у бизнесмена в скором времени появится право заявить ходатайство об УДО, поскольку он уже отбыл большую часть наказания в СИЗО и под домашним арестом. Судебный процесс по существу в Кузьминском суде длился полгода с 15 декабря 2022 г. Расследованием уголовного дела занимало Главное следственное управление СКР по Москве.
О группе «черных» ритуальщиков в СМИ стало известно после перестрелки на юге Москвы в 2020 г. Руководителем компании по осуществлению ритуальных услуг называют оренбургского предпринимателя Унията.
В январе 2023 г. Нагатинский суд Москвы назначил одному из агентов ритуальной компании Дмитрию Сугробову 4 года условно, признав его виновным в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Из опубликованного в картотеке суда приговора следует, что Сугробов, работая при морге 83-й больницы, получил более 10 млн. руб. за то, что выдавал клиентам чеки с печатями компаний «Городская ритуальная служба», «ССПД Ритуал-сервис» и других. При этом компании были ликвидированы еще в 2015 г.
Информацию об умерших Уният и его компаньон Сергей Башлыков получали от сотрудников полиции, работавших в дежурных частях московских отделов полиции (Люблино, Кузьминки, Печатники, Марьино, Капотня, Текстильщики). После предоставления полицейскими им информации, предприниматели предлагали ритуальные услуги родственникам.
В декабре 2022 г. Кузьминский суд приговорил четверых бывших полицейских ОМВД России по району Кузьминки Москвы (Евгения Зайцева, Николая Ермошкина, Михаила Агаркова и Алексея Поташова) к 5 годам колонии строго режима каждого. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере).
В столичной прокуратуре тогда отметили, что экс-полицейские получали взятки за незаконное предоставление сведений об умерших на территории района. По данным надзорного ведомства, с ноября 2018 г. по май 2020 г., осужденные из корыстных побуждений с помощью мессенджера незаконно передавали лицам, осуществляющим деятельность в сфере ритуальных услуг, за что получали денежные средства в виде взяток. Деньги от ритуальных агентов перечислялись на счета знакомых или родственников сотрудников полиции.
32-летний Иван Уният в ноябре 2018 г. зарегистрировался для участия в борьбе за пост кандидата на пост главы мэра Оренбурга. Он записал видеобращение на Youtube-канале к членам избирательной комиссии с просьбой не обращать внимание на его возраст. «У меня есть все для того, чтобы стать мэром. Все, кроме большого стажа и еще я слишком молод», – сказал Уният. Мэром он не стал.