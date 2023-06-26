Убийца «колбасного короля» получил 20 лет колонии строгого режима

Убийца «колбасного короля» получил 20 лет колонии строгого режимаСообщникам Мавриди Мособлсуд назначил наказание от 6,5 до 13 лет лишения свободы
Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве экс-гендиректора ООО «Мясная империя» Владимира Маругова. Судья Игорь Голубов признал главного фигуранта дела Александра Мавриди виновным в убийстве предпринимателя и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В ходе судебных прений прокурор просил приговорить Мавриди к 21 году лишения свободы.
Подельников Мавриди суд приговорил к срокам поменьше: Паша Ахмедов получил 13 лет колонии, Александр Бутнар – 11,5 года, Иван Цуркан – семь лет и пять месяцев лишения свободы, Константин Барский осужден на восемь лет колонии, Денис Грозава и Николай Тетеря осуждены на 6,5 года. Кроме того, судья Голубов вместе с приговором удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 10 млн руб.
В зависимости от роли и степени участия каждого подсудимые признаны виновными в совершении похищения, вымогательства, легализации имущества, добытого преступным путем, убийства предпринимателя, незаконного лишения человека свободы, незаконного хранения оружия и побега (п. п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст.163 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – два эпизода, п. «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ, ч. 3 ст.127 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 2 ст. 313 УК РФ). Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СК России по Московской области.
Следователи установили, что до ноября 2018 г. Мавриди организовал преступную группу для похищения столичного адвоката Алексея Завгороднего и завладения элитной недвижимостью. Юриста удерживали в заложниках около двух лет в загородном доме в Одинцове. В результате потерпевший не выдержал пыток и подписал генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимым имуществом для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машиноместо. Общая стоимость недвижимости составляет более 71 млн руб. После этого имущество Завгороднего перешло в собственность родственников участников организованной группы.
Следственный комитет узнал об этом преступлении в ходе расследования убийства предпринимателя Владимира Маругова в городе Истре. По версии СК, 1 ноября 2020 г. Мавриди совместно с соучастником Пашой Ахмедовым убили бизнесмена из арбалета на его даче. В тот момент в коттедже находились двое его малолетних детей, отчим и жена, которые не пострадали. После убийства предпринимателя руководить «Мясной империей» погибшего стала мать Маругова – Любовь.
После заключения обвиняемых под стражу 6 августа 2021 г. Мавриди и еще четверо арестантов совершили побег из изолятора временного содержания ОМВД России по Истре. Правоохранителям сразу удалось поймать всех сбежавших, кроме Мавриди. Он скрывался в Москве до середины сентября того же года.
Кроме того, расследование осложнялось тем, что главный фигурант пытался помешать ходу расследования: через адвокатов он получал литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которые в дальнейшем пытался использовать в ходе проведения психиатрических судебных экспертиз.
По данным СМИ, настоящая фамилия у Мавриди – Прудников. До преступной деятельности в России его считали причастным к серии преступлений на территории Казахстана и участии в ОПГ Айки-Бегемота.