Убийца «колбасного короля» получил 20 лет колонии строгого режима

Следователи установили, что до ноября 2018 г. Мавриди организовал преступную группу для похищения столичного адвоката Алексея Завгороднего и завладения элитной недвижимостью. Юриста удерживали в заложниках около двух лет в загородном доме в Одинцове. В результате потерпевший не выдержал пыток и подписал генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимым имуществом для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машиноместо. Общая стоимость недвижимости составляет более 71 млн руб. После этого имущество Завгороднего перешло в собственность родственников участников организованной группы.