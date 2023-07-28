Российские промышленные компании готовы обучать специалистов для Африки

«Росатом» заинтересован в создании системы подготовки персонала и специалистов в странах, где реализуются инфраструктурные проекты, сказал первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации Андрей Петров. Атомная станция, по его словам, – это не только оборудование и сложные системы, а в первую очередь люди. «Для нас это не просто коммерческий проект, а еще и технологический и инфраструктурный, с которым мы приходим в страну примерно на 100 лет», – подчеркнул Петров. «Росатом» ведет проекты более чем в 20 африканских странах. В частности, госкорпорация занимается строительством первой атомной электростанции в египетском городе Эль-Дабаа.