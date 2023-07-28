Российские промышленные компании готовы обучать специалистов для Африки

Российские промышленные компании готовы обучать специалистов для АфрикиЭто укрепит сотрудничество стран и создаст новые возможности для бизнеса, считают эксперты
10 российских железнодорожных университетов готовы к сетевому сотрудничеству и обучению студентов из стран Африки. Об этом заявил заместитель генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Дмитрий Шаханов во время сессии «Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях» на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
Шаханов рассказал, что в железнодорожных вузах обучается «крайне мало» студентов из африканских стран – чуть более 200 человек. При этом российские высшие учебные заведения готовы к взаимодействию для синхронизации образовательных программ, а также железнодорожных отраслей и администраций с партнерами из Африки. «В РЖД выстроена система подготовки рабочего класса – мы примерно 200 000 человек подготавливаем [ежегодно]. И здесь мы тоже готовы к кооперации по подготовке специалистов среднего звена для африканских стран», – пояснил он.
«Росатом» заинтересован в создании системы подготовки персонала и специалистов в странах, где реализуются инфраструктурные проекты, сказал первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации Андрей Петров. Атомная станция, по его словам, – это не только оборудование и сложные системы, а в первую очередь люди. «Для нас это не просто коммерческий проект, а еще и технологический и инфраструктурный, с которым мы приходим в страну примерно на 100 лет», – подчеркнул Петров. «Росатом» ведет проекты более чем в 20 африканских странах. В частности, госкорпорация занимается строительством первой атомной электростанции в египетском городе Эль-Дабаа.
Африканские студенты в России
В российских университетах обучается 34 000 студентов из Африки, более половины из которых – 15 668 – граждане Египта, следует из данных Минобрнауки. В десятку стран, студенты которых также выбрали обучение в России, вошли Марокко, Нигерия, Алжир, Зимбабве, Тунис, Камерун, Конго, Ангола и Кот-д’Ивуар. Наибольшее число студентов из Африки учится в РУДН – 2500 студентов из 54 государств этого континента. В 2022/23 учебном году в университет поступило больше всего студентов из Египта, Нигерии, Замбии, Алжира и Анголы.
Образовательные программы должны выпускать инженеров, способных эксплуатировать эти объекты, пояснил он. Петров поделился планами открытия на базе Технологического университета в Александрии (Египет) филиалов ведущих российских университетов – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». «Наша задача – сделать «квантовый скачок», который позволит нашим африканским коллегам не ждать десятилетия, а сделать прорывной шаг вместе на пути становления образования», – добавил он.
За сотрудничество с африканскими странами в сфере подготовки специалистов выступил и заместитель генерального директора по международной деятельности «Алмазгеобура» Алексей Зизевский. Он напомнил, что в июле 2022 г. компания зарегистрировала филиал в Зимбабве, где планирует заниматься поставкой запасных частей и сборкой оборудования из [буровых] комплектов, произведенных в России. «Для того чтобы буровые операторы работали эффективно, необходимы базовые знания в геомеханике, механике, химии, физике и минералогии – без этого никак», – указал он. Зизевский считает, что министерствам науки и образования России и Зимбабве необходима кооперация в подготовке горных специалистов. По его мнению, это позволит открывать новые месторождения.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков напомнил, что сейчас в России обучается более 34 000 студентов из Африки. При этом с каждым годом число бюджетных мест по квоте правительства увеличивается: в 2020 г. было 1700 таких мест, в 2023 г. уже 4700. Африканских студентов в России в первую очередь привлекают сферы изучения недр, медицины, сельского хозяйства и инженерного дела. По словам Фалькова, за прошедшие годы благодаря сотрудничеству России и Африки было подготовлено 310 000 квалифицированных специалистов.
Что такое сетевое сотрудничество
Сетевое сотрудничество вузов позволяет студентам изучать образовательную программу с использованием ресурсов сразу нескольких университетов.
«У нас более 70 межправительственных соглашений. Обращаю внимание, что больше всего таких соглашений о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней у нас как раз со странами Африканского континента. Их почти 30, [сейчас] 29, сегодня у нас должно еще добавиться», – заявил министр.
Связь университетов и промышленных компаний важна, но главным все равно остается фундаментальное образование, уверен ректор МГУ Виктор Садовничий. Он напомнил, что для создания системы квантовой коммуникации на железных дорогах РЖД обратилась именно в университет. Садовничий также предложил африканским партнерам присоединиться к работе над созданием новой технологической долины. «Мы знаем Силиконовую долину. Я утверждаю, что МГУ строит более мощную. Я призываю африканские компании войти в нее и сотрудничать по новейшим технологиям», – сказал он.
Ранее на пленарном заседании саммита президент России Владимир Путин также сообщил от планах по набору африканских студентов в российские педагогические вузы. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ», – сказал президент. По его словам, набор африканских студентов в российские педагогические вузы будет значительно увеличен. Путин также предложил изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке.