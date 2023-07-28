В МВД обсудили рост числа особо тяжких преступлений среди подростков

При этом Кольцова указала, что именно постановка на учет дает основания для профилактической работы с ребенком и его семьей. С 2018 г. в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних были выявлены существенные просчеты, которые были устранены. Но Кучерена не согласился с этой системой и призвал коллег подумать над ее улучшением. Член президиума Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв поддержал предложение Кучерены, отмечая, что «с детьми необходимо разговаривать на их языке», а также подключать психотерапевтов для работы с трудными подростками. «Есть много детей с девиантными формами поведения. Это не только вопрос психиатрии или постановки на учет в ПНД, но и наблюдения, оказания помощи ребенку со стороны психотерапии, а это платная услуга, которую семьи не могут себе позволить», – подчеркивает Второв.