В МВД обсудили рост числа особо тяжких преступлений среди подростков

В МВД обсудили рост числа особо тяжких преступлений среди подростковСвыше 100 000 несовершеннолетних в России находятся на профилактическом учете
В Москве прошло заседание президиума Общественного совета при МВД России, в ходе которого обсуждались вопросы снижения преступности среди несовершеннолетних, а также профилактическая работа с трудными подростками. Замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов отметил, что наблюдается рост количества диверсий, совершаемых подростками.
«На фоне снижения подростковой преступности более чем в полтора раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем их закладок, с диверсиями и насильственными преступлениями», – сказал он.
По его словам, в настоящее время на профилактическом учете в органах внутренних дел состоит свыше 105 000 несовершеннолетних, 94% из которых учатся. Его коллега Мария Кольцова подчеркнула, что в 2019 г. на учете состояло около 127 000 подростков.
Председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена обратил внимание, что правоохранителям стоит заменить карательные меры в отношении подростков профилактическими мероприятиями. По его мнению, это колоссальная проблема, которая должна быть в повестке как у Общественного совета, так и у правоохранителей на местах. «Получается, что та система, которая создается, направлена не на помощь молодому человеку, а на то, чтобы загнать его в угол», – считает Кучерена.
При этом Кольцова указала, что именно постановка на учет дает основания для профилактической работы с ребенком и его семьей. С 2018 г. в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних были выявлены существенные просчеты, которые были устранены. Но Кучерена не согласился с этой системой и призвал коллег подумать над ее улучшением. Член президиума Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв поддержал предложение Кучерены, отмечая, что «с детьми необходимо разговаривать на их языке», а также подключать психотерапевтов для работы с трудными подростками. «Есть много детей с девиантными формами поведения. Это не только вопрос психиатрии или постановки на учет в ПНД, но и наблюдения, оказания помощи ребенку со стороны психотерапии, а это платная услуга, которую семьи не могут себе позволить», – подчеркивает Второв.
Участники заседания поддержали инициативу изменения подхода, при котором находящийся на учете в психоневрологическом диспансере подросток фактически не получает помощи, так как она платная. Второв отметил, что вопрос оказания психологической помощи должен решаться совместно с другими ведомствами, в особенности с Минпросвещения. В подобной помощи могут нуждаться и сами родители, которые также не имеют возможности ее получить, заявил Кучерена.
Политолог Алексей Макаркин предполагает, что тема с профилактикой преступности несовершеннолетних могла усилиться на фоне спецоперации. «Сейчас выясняется, что самые большие сторонники власти и военной спецоперации – это люди старших поколений, которые жили в СССР, проходили советскую школу, которые застали систему не только патриотического воспитания, но и профилактики преступности среди несовершеннолетних», – отметил он.
По его словам, сейчас во власти есть восприятие молодежи как аудитории, с которой надо много и активно работать. Впрочем, Макаркин допустил, что несовершеннолетние, которые совершают преступления, в том числе диверсии, воспринимают это скорее как возможность подзаработать. С этим можно бороться, объясняя преступность деяний, считает он.
Клинический психолог Ольга Серебровская согласна с тем, что работать с подростками необходимо до совершения преступления. «Психолог может работать с причинами, которые вызывают такое поведение. Это должно проходить с участием родителей», – сказала эксперт. По ее мнению, работать с детьми должны психологи, которые с ними не связаны. «Подростка не стоит сразу ставить на учет, это карательная мера, а ребенку нужна поддержка и воздействие на причины его девиантного поведения», – резюмировала Серебровская.