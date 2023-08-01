МВД стало чаще расследовать связанные с экстремизмом преступления

МВД стало чаще расследовать связанные с экстремизмом преступленияКоличество уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям выросло на 9%
Число расследованных преступлений экстремистской направленности за первое полугодие 2023 г. выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Лебедев в ходе оперативного совещания 31 июля. При этом ранее ТАСС со ссылкой на статистику МВД сообщал, что за первые шесть месяцев было зарегистрировано 734 таких преступления (снизилось на 5,3%).
Подводя итоги деятельности органов предварительного следствия за первое полугодие 2023 г., Лебедев отметил, что следственные подразделения органов внутренних дел направили в суд более 135 000 уголовных дел. По ним к уголовной ответственности привлечены почти 150 000 обвиняемых. Замминистра указал на то, что следователи на первоначальной стадии расследования стали принимать более обоснованные процессуальные решения. Это привело к снижению числа отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела на 14%. Абсолютных цифр, впрочем, он не назвал. По данным Судебного департамента, за весь 2022 г. суды отменили постановления о возбуждении уголовного дела в 1355 случаях.
Количество уголовных дел, возвращенных для дополнительного расследования, по словам Лебедева, сократилось на 12%, а их доля в общем числе уголовных дел, направленных в суд, также снизилась. «Отмечена положительная динамика по противодействию преступлениям в финансово-кредитной сфере, по незаконному обороту оружия, а также мошенничествам и заведомо ложным сообщениям об акте терроризма», – пояснил Лебедев.
На 9% повысилась раскрываемость уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. В целом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 61,1% в начале 2023 г.
Помимо этого следственные подразделения обеспечили возмещение ущерба по оконченным уголовным делам и наложили арест на имущество на сумму почти 100 млрд руб. Например, в марте в рамках уголовного дела по факту хищения 200 млн руб. через программу «Пушкинская карта» был наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 100 млн руб.
С момента запуска проекта появлялось несколько мошеннических схем по хищению денег со счета карты. Главное следственное управление СК с 9 марта 2023 г. расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств. Следователи возбудили его в отношении трех жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2022 г. мужчины, используя фиктивные электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы АО «Почта банк», обманывали работников банка и Минкультуры. По данным следствия, им удалось похитить более 200 млн руб. путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий. На имущество арестованных в рамках уголовного дела наложен обеспечительный арест в размере более 100 млн руб.
Позднее по делу о «Пушкинской карте» Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову.