МВД стало чаще расследовать связанные с экстремизмом преступления

Подводя итоги деятельности органов предварительного следствия за первое полугодие 2023 г., Лебедев отметил, что следственные подразделения органов внутренних дел направили в суд более 135 000 уголовных дел. По ним к уголовной ответственности привлечены почти 150 000 обвиняемых. Замминистра указал на то, что следователи на первоначальной стадии расследования стали принимать более обоснованные процессуальные решения. Это привело к снижению числа отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела на 14%. Абсолютных цифр, впрочем, он не назвал. По данным Судебного департамента, за весь 2022 г. суды отменили постановления о возбуждении уголовного дела в 1355 случаях.