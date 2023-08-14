Беженец из Херсонщины отсудил у властей Воронежской области бессрочный сертификат на жилье

Беженец из Херсонщины отсудил у властей Воронежской области бессрочный сертификат на жильеИз-за ограниченного срока действия документа он не смог получить положенную квартиру
Житель Каховки Херсонской области Виталий Шаклеин, переехавший в конце прошлого года сначала в Краснодарский край, а затем в Воронеж, где живет семья его дочери, выиграл суд у правительства Воронежской области по делу о жилищном сертификате. Истец 27 января получил от правительства региона документ, дающий право на социальную выплату на приобретение жилья, и заключил договор долевого участия в строительстве в Воронежской области.
Застройщик не смог сдать дом в срок – предполагалось, что это произойдет в период действия сертификата, и в результате Шаклеин потерял право на получение денег на жилье, рассказал «Ведомостям» его представитель юрист Сергей Кардашов. Правительство Воронежской области намерено обжаловать решение по Шаклеину после получения мотивировочной части.
«В случае предоставления Шаклеиным документов, подтверждающих невозможность приобретения им жилья в пределах установленного трехмесячного срока, вопрос предоставления ему социальной выплаты может быть вынесен на рассмотрение возглавляемой губернатором Воронежской области Александром Гусевым межведомственной комиссии по урегулированию спорных вопросов, возникающих при предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений», – заявил «Ведомостям» представитель регионального правительства.
Кардашов говорит, что последний довод не относится к его доверителю, поскольку комиссия по итогам заседания принимает одно из следующих решений: о возможности предоставления сертификата либо о возможности отказа в предоставлении сертификата, тогда как у Шаклеина сертификат уже есть. Более того, решения комиссии носят рекомендательный характер, уточнил Кардашов.
Ранее при определении срока действия сертификата в три месяца «руководствовались аналогией норм права, регулирующих сходные правоотношения», утверждает представитель правительства Воронежской области. «Практика установления срока действия жилищных сертификатов используется как на федеральном, так и на региональном уровнях с целью планирования бюджетных расходов на текущий финансовый год. Если сертификат будет иметь бессрочный характер, то он может быть предъявлен гражданином к оплате через несколько лет, когда средства на эти цели уже не будут предусмотрены законом о бюджете», – заявил собеседник «Ведомостей».
Кардашов на это возражает, что выплаты осуществляются из федерального бюджета, следовательно, планировать эти расходы должен Минфин РФ, а не субъект Федерации. Предоставление жилищных сертификатов вынужденным переселенцам из Херсонской области регулируется постановлением правительства РФ от 21 октября 2022 г. «О реализации мероприятий по переселению жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке на иные территории».
«Ведомости» направили запрос в правительство РФ.
В большинстве других субъектов РФ сертификаты на жилье для беженцев из бывших регионов Украины действуют бессрочно, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Нормы, аналогичные принятым в Воронежской области, действуют, в частности, в Крыму и Тульской области, уточняет Кардашов. По его данным, аналогичные иски в судах этих регионов не рассматривались.
Правительство Тульской области, правда, уже 10 августа отменило трехмесячный срок действия жилищных сертификатов для вынужденных переселенцев, сообщил «Ведомостям» представитель региональной администрации. Собеседник добавил, что в регионе не было ни одного отказа в предоставлении соцвыплаты по жилищному сертификату на основании истечения срока его действия.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал недопустимой ситуацию, в которой оказался Шаклеин. По мнению депутата, сертификаты должны действовать «до момента решения жилищного вопроса», а вводить какие-либо внутрирегиональные ограничения «неправильно». «У нас, конечно, не прецедентное право, но подобные случаи должны стать определенным сигналом для чиновников федерального уровня и чиновников в регионах», – заявил Нилов «Ведомостям».
Федеральное законодательство не содержит конкретных требований относительно срока действия сертификата: оно не ограничивает его срок, но и не предоставляет бессрочности, говорит Кучерена. В результате, по ее словам, субъект РФ волен трактовать эти нормы по своему усмотрению.
«Хотя формально правительство Воронежской области не нарушает федеральное законодательство, на наш взгляд, это решение не является оптимальным с точки зрения необходимости защиты прав владельцев сертификатов», – сказала юрист «Ведомостям». Она считает, что выбор трех месяцев в качестве ограничительного срока «труднообъясним и не имеет достаточных обоснований».