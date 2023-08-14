Беженец из Херсонщины отсудил у властей Воронежской области бессрочный сертификат на жилье

Ранее при определении срока действия сертификата в три месяца «руководствовались аналогией норм права, регулирующих сходные правоотношения», утверждает представитель правительства Воронежской области. «Практика установления срока действия жилищных сертификатов используется как на федеральном, так и на региональном уровнях с целью планирования бюджетных расходов на текущий финансовый год. Если сертификат будет иметь бессрочный характер, то он может быть предъявлен гражданином к оплате через несколько лет, когда средства на эти цели уже не будут предусмотрены законом о бюджете», – заявил собеседник «Ведомостей».