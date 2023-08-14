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Общество

Правительство одобрило проект о льготном зачете наказания осужденным

Поправки в статью 72 УК позволят добиваться уменьшения срока
Яна Суринская
Сергей Портер / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесение в Госдуму поправок в ст. 72 Уголовного кодекса (УК). Поправки предполагают возможность засчитывать время, которое осужденный провел в более строгом исправительном учреждении, в случае если приговор был смягчен в его пользу. «Ведомости» ознакомились с документом, который был разработан после решения Конституционного суда (КС).

КС рассматривал жалобу жителя Псковской области, который оспаривал конституционность ч. 3.1 ст. 72 УК, предусматривающей при сопоставлении условий нахождения лица в СИЗО и в исправительных учреждениях зачет времени содержания под стражей до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы по приговору суда. КС согласился, что нужно урегулировать несоответствие в законе.

«Действующие правила предусматривают дифференцированную систему зачета времени, зависящую от вида исправительного учреждения, которое было назначено осужденному», – заявил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас при назначении наказания в колонии общего режима ранее проведенный день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня лишения свободы, отметил Груздев. «Если же отбывать наказание человек должен в тюрьме или колонии строгого режима, то день в СИЗО засчитывается без «льготного коэффициента», – напомнил он.

Нынешние же поправки Минюст решил внести, поскольку иногда в кассационной или надзорной инстанции суд смягчает вид назначенного учреждения, говорит Груздев. При этом осужденный на тот момент уже успевает провести по вступившему приговору суда какое-то время в тюрьме или колонии строгого режима. Но действующие нормы не позволяют в таком случае произвести льготный зачет времени, проведенного в тюрьме, колонии особого и строгого режима. Теперь можно будет проводить перерасчет времени отбытия наказания с учетом «льготных коэффициентов», отметил Груздев. Законопроект является составной частью либерализации законодательства, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Юрист отметил, что, несмотря на то что проект существенно улучшает положение осужденных, есть риск, что внедрение инициативы может привести к перегрузке судов.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что реализация законопроекта не потребует увеличения штатной численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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