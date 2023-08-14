Правительство одобрило проект о льготном зачете наказания осужденным

Нынешние же поправки Минюст решил внести, поскольку иногда в кассационной или надзорной инстанции суд смягчает вид назначенного учреждения, говорит Груздев. При этом осужденный на тот момент уже успевает провести по вступившему приговору суда какое-то время в тюрьме или колонии строгого режима. Но действующие нормы не позволяют в таком случае произвести льготный зачет времени, проведенного в тюрьме, колонии особого и строгого режима. Теперь можно будет проводить перерасчет времени отбытия наказания с учетом «льготных коэффициентов», отметил Груздев. Законопроект является составной частью либерализации законодательства, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Юрист отметил, что, несмотря на то что проект существенно улучшает положение осужденных, есть риск, что внедрение инициативы может привести к перегрузке судов.