Суд не принял дела о хищениях на стройке центра беспилотной авиации

Суд не принял дела о хищениях на стройке центра беспилотной авиацииДело в отношении подмосковного застройщика во второй раз возвратили в прокуратуру
Во вторник, 15 августа, судья Екатерина Белова вернула прокурору Южного округа Москвы дело в отношении 57-летнего Геннадия Виноградова, генерального директора и совладельца признанной банкротом компании «Монолитинвест», «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Именно об этом суд просила защита обвиняемого.
Из материалов дела следует, что Виноградов в 2014 и 2015 гг. заключил два договора субподряда с ныне ликвидированным Главным управлением специального строительства (ГУССТ) № 1 «Спецстроя», в том числе на возведение инфраструктуры Межвидового центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны на сумму более 2 млрд руб. По версии следствия, компания «Монолитинвест» получала по этим госконтрактам авансовые платежи на сотни миллионов рублей.
При этом Виноградов «не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, а действовал по ранее разработанному преступному плану». Но суд не смог разобраться в подсчетах следствия: указанная в обвинительном заключении сумма ущерба в размере 30,9 млн руб. «не образуется ни при сложении всех сумм авансовых платежей по одному или двум договорам, ни при сложении сумм невыполненных работ по актам».
Как подчеркнула судья Белова, «вынесение законного решения возможно лишь при наличии обвинительного заключения, составленного в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса, и в том случае, когда подсудимый знает, в чем конкретно он обвиняется. При этом судья сохранила Виноградову меру пресечения в виде подписке о невыезде, а также арест, наложенный на имущество предпринимателя.
Адвокат бизнесмена Ольга Шипунова отказалась комментировать «Ведомостям» уголовное дело своего доверителя, но подтвердила, что материалы расследования в отношении Виноградова возвращаются в прокуратуру уже во второй раз. Ранее такое решение принял Басманный суд Москвы, сославшись на нарушение территориальной подсудности, поскольку дела об экономических преступлениях с безналичными средствами должны рассматриваться по месту нахождения банка, в котором находились расчетные счета компании, которой руководил обвиняемый, а не ГУССТ № 1.
В 2021 г. Виноградов уже был осужден Кузьминским судом на четыре года условно за уклонение от уплаты налогов на 363 млн руб. Как сообщала прокуратура Москвы, в период с 2013 по 2015 г. Виноградов умышленно вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы понесенных ООО «Монолитинвест» расходах по договорам с подконтрольными «фиктивными» организациями. Тогда же суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск прокуратуры Юго-Восточного административного округа г. Москвы в интересах Российской Федерации в лице Инспекции ФНС № 21 по г. Москве. В отношении компании была начата процедура банкротства.