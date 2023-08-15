Суд не принял дела о хищениях на стройке центра беспилотной авиации

В 2021 г. Виноградов уже был осужден Кузьминским судом на четыре года условно за уклонение от уплаты налогов на 363 млн руб. Как сообщала прокуратура Москвы, в период с 2013 по 2015 г. Виноградов умышленно вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы понесенных ООО «Монолитинвест» расходах по договорам с подконтрольными «фиктивными» организациями. Тогда же суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск прокуратуры Юго-Восточного административного округа г. Москвы в интересах Российской Федерации в лице Инспекции ФНС № 21 по г. Москве. В отношении компании была начата процедура банкротства.