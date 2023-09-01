Стипендия в российских вузах за пять лет выросла на 341 рубль

Согласно закону об образовании размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения на бюджете с учетом уровня инфляции. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин пояснил «Ведомостям», что в отношении стипендий действует именно индексация, по аналогии с иными выплатами, а не повышение ее размера. То есть покупательная способность этой суммы остается неизменной, пояснил он. Причем стипендия обычно индексируется с учетом прогноза инфляции на весь год: если фактическая годовая инфляция по итогу была выше, чем прогнозируемая, то перерасчет не происходит, рассказал профессор Финуниверситета Александр Сафонов.