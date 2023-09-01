Стипендия в российских вузах за пять лет выросла на 341 рубль

Стипендия в российских вузах за пять лет выросла на 341 рубльВ 2023 году ее минимальный размер составит 1825 рублей
Минимальная академическая стипендия российских студентов, обучающихся по программам бакалавриата, с 2019 по 2023 г. выросла в среднем на 23% (или на 341 руб.) до 1825 руб. в месяц, подсчитали «Ведомости» на основе данных Минобрнауки. Ведомство устанавливает минимальный порог размера выплат, ниже которого университеты не могут устанавливать стипендии. При этом увеличивать их не запрещено. «Ведомости» по традиции опросили ведущие столичные вузы, которые входят в рейтинг RAEX топ-25.
Представитель пресс-службы РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказал «Ведомостям», что с 2019 г. академическая стипендия студентов вуза увеличилась на 18% (или на 306 руб.). В этом учебном году она составляет 2013 руб. ежемесячно. Выплаты для отличников составляют 150% от базовой академической стипендии и рассчитываются исходя из выделенного стипендиального фонда бухгалтерией вуза, добавил он.
Государственная академическая и социальная стипендии в НИУ «Московский энергетический институт» за пять лет увеличилась на 29% и составляет сейчас 2200 руб. в месяц, сообщил «Ведомостям» ректор вуза Николай Рогалев. Повышенная стипендия для студентов, зачисленных на первый курс бакалавриата на очную бюджетную и на платную форму обучения, по его словам, может достигать 33 000 руб. Ее размер зависит от суммы набранных баллов по ЕГЭ и личных достижений.
«Студентам, зачисленным по категории «без вступительных испытаний», назначается стипендия от 22 000 до 33 000 руб. в зависимости от уровня и статуса олимпиады, в которой они принимали участие», – рассказал Рогалев. Любой обучающийся, который принимает активное участие в жизни университета – в учебной, общественной, спортивной, культурной и научной деятельности, может претендовать на повышенную стипендию, добавил он.
Студенты-бюджетники Российского университета дружбы народов (РУДН) ежемесячно получают 2000 руб. академической стипендии, если учатся без троек (этот принцип распространяется на все вузы), сообщил проректор вуза по работе со студентами Михаил Кацарский. У отличников ее размер выше – 3000 руб.
В вузе также предусмотрена повышенная социальная стипендия для нуждающихся студентов первого и второго курсов, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Она составляет 14 000 руб. ежемесячно, добавил он. Победители олимпиад школьников и высокобалльники по ЕГЭ в первый год обучения в РУДН получают до 25 000 руб. каждый месяц, а отличники старших курсов один раз в год получают от 20 000 до 50 000 руб., добавил Кацарский.
Аналогичные дополнительные выплаты для высокобалльников есть и в Московском авиационном институте: набравшие по ЕГЭ более 290 баллов получают стипендию 10 000 руб. ежемесячно, рассказал представитель пресс-службы вуза.
Высшая школа экономики выплачивает всем студентам, которые учатся без троек, стипендию в базовом размере, установленном Минобрнауки, рассказал представитель пресс-службы вуза. Академические достижения студентов поощряются через инструмент повышенных и именных стипендий. «Их у нас более 20 видов, а размер доходит до 50 000 руб. в месяц», – добавил он.
В Первом МГМУ им И. М. Сеченова базовая стипендия составляет 2000 руб., а для детей участников спецоперации на Украине в этом году предусмотрена ежемесячная материальная помощь в размере 8000 руб., рассказал представитель пресс-службы вуза.
Согласно закону об образовании размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения на бюджете с учетом уровня инфляции. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин пояснил «Ведомостям», что в отношении стипендий действует именно индексация, по аналогии с иными выплатами, а не повышение ее размера. То есть покупательная способность этой суммы остается неизменной, пояснил он. Причем стипендия обычно индексируется с учетом прогноза инфляции на весь год: если фактическая годовая инфляция по итогу была выше, чем прогнозируемая, то перерасчет не происходит, рассказал профессор Финуниверситета Александр Сафонов.