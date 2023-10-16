В Госдуме пройдут парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностью

Терентьев допустил, что срок вступления в силу закона будет перенесен с 1 сентября 2024 г. на 1 января 2025 г. Это нужно для решения вопроса о финансировании нового стандарта. По словам депутата, тему финансирования обсуждали при рассмотрении проекта федерального бюджета в комитете с министром труда Михаилом Котюковым, он согласился с переносом сроков. «Проблема в том, что сейчас регионы не понимают, сколько потребуется ресурсов. Сегодня ведь реабилитационные программы и так работают, но нужно время для оценки стандартов», – рассказал Терентьев.