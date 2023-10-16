В Госдуме пройдут парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностью

В Госдуме пройдут парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностьюКо второму чтению в законопроект могут прописать надзор за реализацией программы и социальные факторы предоставления ТСР
16 октября в Госдуме пройдут парламентские слушания перед вторым чтением правительственного законопроекта об оказании услуг по реабилитации и абилитации инвалидов. Они были назначены после того, как документ прошел первое чтение 21 сентября.
Поправки вводят единые стандарты, которые должны определить контуры оказания этих услуг. Документ предусматривает внедрение для всех регионов единого реабилитационного стандарта, причем как для взрослых, так и для детей. В частности, впервые отдельно выделяется помощь детям до трех лет. Стандарт охватывает социально-психологическую и медицинскую помощь, профориентацию, обучение людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас в законе о соцзащите инвалидов прописаны направления реабилитации, но не прописаны механизмы ее реализации, а также не прописаны сферы ответственности, сказал «Ведомостям» зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев («Единая Россия»). «Кто за что отвечает, где государственные организации, где НКО, что берут на себя субъекты и т. д. Мы, по сути, донастраиваем систему в части многих аспектов, связанных с социальной интеграцией человека в общество», – сказал он.
Сейчас власти на уровне регионов занимаются, например, предоставлением дополнительных мер соцподдержки инвалидам за счет средств бюджетов субъектов, содействием трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулированием создания специальных рабочих мест для их трудоустройства, а также определением порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости. Замглавы Минтруда России Алексей Вовченко ранее отметил, что документом «существенно уточнены» полномочия региональных властей в этой сфере.
Терентьев уточнил, что поправки ко второму чтению будут готовиться на основе итогов парламентских слушаний, они принимаются до 20 октября. При этом уже понятно, что в законе как минимум необходимо будет дать определения терминам «целевая реабилитационная группа», «система комплексной реабилитации», «реабилитационная организация» во избежание дальнейших разночтений. Отдельной целевой реабилитационной группой могут выделить военную травму.
Что такое абилитация
Лечебные, педагогические, психологические или социальные мероприятия по отношению к людям с инвалидностью, направленные на приспосабливание их к жизни в обществе. При абилитации людям помогают искать способы, несмотря на ограничение их возможностей, учиться, работать и быть приспособленными к самостоятельной жизни.
Кроме того, на слушаниях будут обсуждать тему введения института государственного контроля за реабилитационными стандартами. «Но пока нет предмета контроля, как нет и того, кто будет его осуществлять. Может, Роструд или Росздравнадзор – или же регионы будут определять органы для этого», – пояснил Терентьев.
При обсуждении поправок в «Единой России» партийцы приняли решение выделить в одно из основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов предоставление технических средств реабилитации (ТСР), сообщила «Ведомостям» вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко. В частности, парламентарии предлагают учитывать при предоставлении ТСР не только физические, но и социальные факторы, говорит Терентьев: «С учетом того, чем человек занимается, где живет, для чего именно ему нужен ТСР. Например, человек живет в сельской местности и т. д.».
Терентьев допустил, что срок вступления в силу закона будет перенесен с 1 сентября 2024 г. на 1 января 2025 г. Это нужно для решения вопроса о финансировании нового стандарта. По словам депутата, тему финансирования обсуждали при рассмотрении проекта федерального бюджета в комитете с министром труда Михаилом Котюковым, он согласился с переносом сроков. «Проблема в том, что сейчас регионы не понимают, сколько потребуется ресурсов. Сегодня ведь реабилитационные программы и так работают, но нужно время для оценки стандартов», – рассказал Терентьев.
Начинать обсуждение о дополнительном финансировании и его источниках можно будет после того, как правительство и Минтруд утвердят все необходимые нормативные правовые акты с исчерпывающим перечнем реабилитационных мероприятий, подчеркнул он. В частности, пока не ясно, потребуется ли нанимать преподавателей соответствующей специализации, обеспечивать муниципалитеты дополнительной доступной инфраструктурой и т. д. К первому чтению 13 субъектов уже направили положительные отзывы об этой инициативе, но они в том числе потребовали больше времени для ее реализации.