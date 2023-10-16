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Премия «За верность науке» обновила рекорд по количеству заявок в 2023 году

Из шорт-листа исключили Youtube-канал из-за видео с инструкцией о том, как айтишнику переехать в США
Анастасия Майер
Алексей Орлов / Ведомости

Всероссийская премия «За верность науке» обновила рекорд по количеству поданных заявок – их поступило 1213 из 78 регионов России, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на оргкомитете премии. По его словам, в 2022 г. поступило 1000 заявок, в 2021 г. – более 700.

«Премия стала важнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий. Это не только признание лучших проектов по продвижению науки. Через популярность той или иной номинации мы понимаем, какой запрос есть в обществе, что интересует людей», – пояснил министр.

Фальков отметил, что самой популярной номинацией стала «Научно-популярный проект года», на нее подали 208 заявок. Второй по массовости стала новая номинация «Наставник» – 178. В пятерку также вошли «Лучший научно-популярный студенческий проект» – 116 заявок, «Наука – это модно» – 109 и «Защита исторической правды» – 108.

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Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий напомнил о праздновании 300-летнего юбилея Российской академии наук в 2024 г. и 270-летнего юбилея университета в 2025 г. Он предложил посвятить одну из номинаций премии следующего года достижениям фундаментальной науки. Эту инициативу одобрил Фальков, пообещав обдумать варианты реализации.

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Замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский сообщил, что Youtube-канал о робототехнике исключили из шорт-листа российской премии «За верность науке». Причиной стала публикация видео о том, как айтишнику переехать в США. «Все-таки наука – миру, но не такой ценой», – прокомментировал замминистра. Его также поддержал и глава министерства Валерий Фальков: «Наука интернациональна, но у каждого ученого есть родина». Проект был представлен в номинации «Наука – миру».

Инициатива введения новой номинации «Наставник» связана прежде всего с Годом педагога и наставника, а также с Концепцией развития наставничества в РФ, которая разработана Российской академией образования (РАО), рассказала «Ведомостям» президент академии Ольга Васильева.

По ее словам, 85% преподавателей университетов, а также педагогов в школах также считают себя наставниками. «Готовясь к нашему юбилею – 80 лет, мы также учредили почетный знак академии «Наставник в науке». Этот знак могут получить коллеги, которые проработали в науке с аспирантами и студентами не менее 10 лет», – отметила Васильева. Популярность номинации она объяснила тем, что наставничество как миссия может быть в любой сфере жизни.

«За верность науке» – это ежегодная премия в сфере медиа за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности. Организатором выступает Министерство образования и науки при поддержке РАН и МГУ. Первое вручение состоялось в феврале 2015 г.

Премия в 2023 г. получила три новые номинации – «Научно-популярный проект года», «Наставник» и «Десятилетие науки и технологий». Семь номинаций остаются традиционными – «Защита исторической правды», «Лучший научно-популярный студенческий проект», «Наука как искусство», «Наука – это модно», «Научная пресс-служба года», «Научный журналист года» и специальный приз имени Даниила Гранина.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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