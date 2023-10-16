Премия «За верность науке» обновила рекорд по количеству заявок в 2023 году

По ее словам, 85% преподавателей университетов, а также педагогов в школах также считают себя наставниками. «Готовясь к нашему юбилею – 80 лет, мы также учредили почетный знак академии «Наставник в науке». Этот знак могут получить коллеги, которые проработали в науке с аспирантами и студентами не менее 10 лет», – отметила Васильева. Популярность номинации она объяснила тем, что наставничество как миссия может быть в любой сфере жизни.