В Москве начался второй судебный процесс над Фургалом по экономическому делу

В преддверии начала процесса правозащитница Ева Меркачева сообщила, что 57-летняя Алейникова уже более двух с половиной лет находится в СИЗО с диагностированной болезнью Паркинсона. «Пребывание за решеткой для страдающих этой болезнью – настоящая пытка. Видимо, поэтому болезнь Паркинсона была внесена в реестр заболеваний, наличие которых не позволяет осужденному отбывать наказание в колонии. Это регламентируется постановлением правительства № 54», – написала она в своем Telegram-канале. Парадокс, по словам Меркачевой, заключается в том, что в колонии с этой болезнью осужденных не отправляют, а содержать в СИЗО закон позволяет.