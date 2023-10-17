В Москве начался второй судебный процесс над Фургалом по экономическому делу

В Москве начался второй судебный процесс над Фургалом по экономическому делуХабаровского экс-губернатора обвиняют в хищениях средств завода «Амурсталь», но вину он не признает
В Бабушкинском суде Москвы стартовало новое судебное разбирательство в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд не успел провести предварительное заседание, на котором в закрытом режиме решаются организационные вопросы процесса, за одно заседание.
Адвокат Фургала Михаил Карапетян пояснил «Ведомостям», что представитель прокуратуры заявила ходатайство о продлении мер пресечения фигурантам, но до решения судья Наталья Курышева не дошла из-за разницы во времени с остальными проходящими по делу подсудимыми. Они участвовали в процессе по видеосвязи из следственного изолятора в Хабаровске. Прокурор в ходе судебного заседания просил о продлении не только мер пресечения, но также и ареста имущества фигурантов дела. Следующее заседание назначено на 23 октября.
Так называемое экономическое дело Фургала связано с хищением средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»). 22 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в окончательной редакции по нему. В июле Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела, несмотря на то что сторона защиты и подсудимые просили судить их в Хабаровске. Экс-губернатор в возражениях указывал суду на предвзятость столичного правосудия. В свою очередь, прокуратура считает, что в регионе Фургал имеет влияние и может оказать давление на местный суд.
Что такое «Амурсталь»
«Амурсталь» (ранее «Амурметалл») – единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 г. завод приобрела компания «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), став его стратегическим инвестором. В феврале сменился собственник завода. Компании «Армада», бенефициаром которой является московский бизнесмен Павел Бальский, ранее принадлежало 50% «Торэкс-Хабаровска». Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был назначен новый гендиректор – Григорий Фрейдин, он сменил на этом посту Сергея Кузнецова.
Вместе с Фургалом на скамье подсудимых несколько человек: юрист группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности «Торэкс-Хабаровска» Дмитрий Козлов, директор компании «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова, главбух группы «Торэкс» Галина Алейникова, финансовый директор «Торэкса» Владислав Кармашков, директор «Строителя» Геннадий Савочкин.
В преддверии начала процесса правозащитница Ева Меркачева сообщила, что 57-летняя Алейникова уже более двух с половиной лет находится в СИЗО с диагностированной болезнью Паркинсона. «Пребывание за решеткой для страдающих этой болезнью – настоящая пытка. Видимо, поэтому болезнь Паркинсона была внесена в реестр заболеваний, наличие которых не позволяет осужденному отбывать наказание в колонии. Это регламентируется постановлением правительства № 54», – написала она в своем Telegram-канале. Парадокс, по словам Меркачевой, заключается в том, что в колонии с этой болезнью осужденных не отправляют, а содержать в СИЗО закон позволяет.
Уголовное дело было возбуждено в октябре 2021 г. На тот момент Фургал находился в СИЗО «Лефортово» уже полтора года (по делу об организации убийств в крае). 10 февраля Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках дела об убийствах. Кроме него также был вынесен приговор его подельникам Марату Кадырову, Андрею Палею и Андрею Карепову: их приговорили к 9,5, 17 и 21 году лишения свободы.