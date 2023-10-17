Должникам дадут возможность просить о возобновлении исполнительного производства

Поправки не содержат прямых указаний на случаи, когда должник вправе требовать возобновления исполнительного производства, но ими установлены различные основания для приостановления исполнительного производства, часть из которых связана именно с действиями взыскателя, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его словам, об одном из таких оснований и шла речь в постановлении КС. «Можно сказать, что нормы законопроекта будут распространяться на случаи, когда, например, взыскатель пытается оспорить оценку имущества должника или действия пристава, а также заявит о разъяснении судебного акта или потребует изменить способ и порядок его исполнения», – сказал Кузнецов «Ведомостям». Это может быть, например, намеренное затягивание исполнения решения суда для целей увеличения штрафных санкций и проч., добавил юрист.