Должникам дадут возможность просить о возобновлении исполнительного производства

Должникам дадут возможность просить о возобновлении исполнительного производстваСейчас должник может быть ограничен в правах собственности, а его имущество – выведено из оборота на неопределенный период времени
Правительственная комиссия одобрила законопроект об установлении трехлетнего срока для возобновления приостановленного исполнительного производства, разработанный Минюстом РФ во исполнение решения Конституционного суда (КС). Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) и закон об исполнительном производстве наделяют самого должника правом подачи заявления о возобновлении приостановленного исполнительного производства и лишают взыскателя предпосылок для злоупотреблений, говорится в пояснительной записке. Последние возникали из-за отсутствия в действующем законодательстве установленного срока, в течение которого исполнительное производство подлежит возобновлению.
Как правило, основания приостановления исполнительного производства связаны с поведением должника, отмечается в пояснительной записке. «Некоторые основания для приостановления исполнительного производства могут быть обусловлены действиями взыскателя, в связи с чем должник в равной степени заинтересован в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем», – пояснили авторы. Предельным сроком для возобновления приостановленного исполнительного производства Минюст предлагает установить три года.
26 апреля КС признал не соответствующим Основному закону отсутствие предельного срока для возобновления приостановленных исполнительных производств. С просьбой проверить ст. 440 ГПК, ст. 42 и 45 закона об исполнительном производстве, регламентирующие правила приостановления и возобновления исполнительных производств, в КС обратился Ринат Гафаров, в дело о банкротстве которого в 2021 г. заявился банк в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» с требованием на залог четырехкомнатной квартиры в Уфе. Суды трех инстанций отвергли доводы заявителя о том, что кредитор опоздал с предъявлением требований, поскольку с момента вынесения определения суда о снижении начальной цены продажи залога прошло более трех лет.
Существующее законодательство не предусматривает срока для возобновления производства, а оснований применить по аналогии трехлетний срок на предъявление исполнительного листа в суде не усмотрели. Судья Верховного суда РФ отказал Гафарову в передаче кассационной жалобы на рассмотрение по существу. КС, рассмотрев жалобу заявителя, постановил установить предельные сроки для возобновления приостановленных исполнительных производств. Несмотря на то что приостановление и возобновление исполнительного производства должны отвечать интересам защиты обеих сторон, действующее процессуальное законодательство не наделяет должника правом на обращение в суд с заявлением о возобновлении приостановленного производства, говорится в постановлении суда.
В текущей ситуации в случае приостановления исполнительного производства должник не имеет права требовать его возобновления, даже в случае если основания для приостановления уже отпали, говорит управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. «Взыскатель же может не обращаться с таким заявлением в течение неограниченного количества времени, что создает для должника неопределенность относительно статуса задолженности и имущества», – сказала она. По мнению Галеевой, разработанные Минюстом поправки предполагают предоставление должникам дополнительной защиты в случае явной недобросовестности взыскателя или утраты им интереса в дальнейшем проведении мероприятий исполнительного производства.
Взыскатель может уклоняться от возобновления исполнительного производства и требовать взыскания с должника дополнительных сумм в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, говорит гендиректор НИЦ правовой экспертизы Анастасия Парфенчикова. «Это означает, что все это время должник находится в состоянии неопределенности относительно своего имущества: он ограничен в правах собственности, его имущество выведено из оборота на неопределенный период времени», – пояснила она.
Отсутствие в законе указания на разумные сроки для возобновления исполнительного производства приводит к нарушению различных прав, включая право собственности и право на судебную защиту, отмечает основатель «ЮРЛ групп», арбитражный управляющий Семен Николаев. «Существующая ситуация нарушает баланс интересов взыскателя и должника, поскольку взыскатель, будучи заинтересованным в увеличении своих требований к должнику, мог специально не торопиться с возобновлением исполнительного производства, продолжая начислять должнику штрафные санкции за неисполнение требования», – говорит управляющий партнер экспертной компании «Лаборатория права» Илья Познанский. Должник в таких обстоятельствах должен сам принять меры для возобновления исполнительного производства как можно скорее, не давая взыскателю искусственно увеличивать подлежащую оплате долговую сумму, добавил Николаев.
Поправки не содержат прямых указаний на случаи, когда должник вправе требовать возобновления исполнительного производства, но ими установлены различные основания для приостановления исполнительного производства, часть из которых связана именно с действиями взыскателя, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его словам, об одном из таких оснований и шла речь в постановлении КС. «Можно сказать, что нормы законопроекта будут распространяться на случаи, когда, например, взыскатель пытается оспорить оценку имущества должника или действия пристава, а также заявит о разъяснении судебного акта или потребует изменить способ и порядок его исполнения», – сказал Кузнецов «Ведомостям». Это может быть, например, намеренное затягивание исполнения решения суда для целей увеличения штрафных санкций и проч., добавил юрист.