Россияне смогут заключить брак в МФЦ

Россияне смогут заключить брак в МФЦТакой способ можно выбрать, если нужна регистрация без излишеств
Минюст разработал поправки в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», позволяющие россиянам регистрировать браки в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Законопроект опубликован для обсуждения на портале нормативных правовых актов.
Сейчас регистрацией актов гражданского состояния (рождение, смерть, заключение и расторжение брака и т. д.) занимаются органы ЗАГС согласно п. 1 ст. 4 закона «Об актах гражданского состояния». В рекомендуемом перечне государственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, имеется лишь услуга приема заявления о предоставлении государственной услуги. Впрочем, региональные власти могут передать полномочия по регистрации рождения и смерти МФЦ (п. 2.2 ст. 4 того же закона). В столице с 2018 г. органы ЗАГС, а также МФЦ работают с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС, оператором системы является ФНС России). Заключить брак в неторжественной обстановке, развестись и получить повторные документы органов ЗАГС в московских центрах «Мои документы» можно с 31 мая 2021 г.
В июне пресс-служба мэрии сообщала, что за два года в центрах госуслуг поженилось более 60 000 пар.
МФЦ популярен не везде
Несколько лет услуга подачи заявлений через МФЦ была доступна в Татарстане, но в 2022 г. оказывать ее прекратили. Представители МФЦ отметили, что услуга не пользовалась большой популярностью – в 2021 г. ею воспользовалось более тысячи человек. Заявления, которые подавали татарстанцы, доставлялись в отделения ЗАГС, а уже после с молодоженами связывались его сотрудники для назначения даты торжественной процедуры регистрации.
Нынешний законопроект по аналогии предлагает расширить перечень услуг, которые на основании регионального закона могут предоставлять МФЦ, государственной регистрацией заключения брака, сказано в пояснительной записке. Жениться в МФЦ смогут граждане России, не состоящие в браке либо уже расторгнувшие предыдущий брак. Не будут доступны в МФЦ торжественные регистрации, заключение брака на дому, в больнице, а также заключение брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы.
Зато МФЦ смогут расторгать браки, заключенные в российских ЗАГСах, по взаимному согласию супругов без общих несовершеннолетних детей или на основании решения суда. В центрах также будут выдавать повторные свидетельства о браке, если в них не нужно будет вносить изменения. Ожидается, что положения законопроекта вступят в силу через 90 дней после официального опубликования документа.
Минюст и его территориальные органы, согласно законопроекту, получат доступ к вносимым сотрудниками МФЦ сведениям в ЕГР ЗАГС для проведения проверок. «Ведомости» направили запросы в мэрию Москвы и Минюст, в ведомстве не ответили на уточняющие вопросы.
Статистика браков и разводов
По данным Росстата, с января по июль 2023 г. россияне заключили почти столько же браков, что и в аналогичный период прошлого года, – 491 700. Тогда как количество разводов за пять месяцев этого года выросло на 14,5% до 390 800 расторжений браков.
В феврале 2022 г. с инициативой передать полномочия по регистрации заключения браков МФЦ выступало Законодательное собрание Ленинградской области. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, но так и не был рассмотрен в первом чтении.
Услуга заключения брака в МФЦ найдет своего потребителя, уверен социолог Денис Волков. В первую очередь она может быть интересна молодой аудитории, не придающей большого значения торжественным церемониям или желающей сэкономить на свадьбе. «У некоторых молодых людей есть предвзятое отношение к традиционным свадьбам с конкурсами», – пояснил он.
«Надо создавать более серьезное отношение у россиян и к заключению, и к расторжению брака, – считает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. – Слишком легко можно получить развод, поэтому люди относятся к этому соответственно».