Россияне смогут заключить брак в МФЦ

Сейчас регистрацией актов гражданского состояния (рождение, смерть, заключение и расторжение брака и т. д.) занимаются органы ЗАГС согласно п. 1 ст. 4 закона «Об актах гражданского состояния». В рекомендуемом перечне государственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, имеется лишь услуга приема заявления о предоставлении государственной услуги. Впрочем, региональные власти могут передать полномочия по регистрации рождения и смерти МФЦ (п. 2.2 ст. 4 того же закона). В столице с 2018 г. органы ЗАГС, а также МФЦ работают с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС, оператором системы является ФНС России). Заключить брак в неторжественной обстановке, развестись и получить повторные документы органов ЗАГС в московских центрах «Мои документы» можно с 31 мая 2021 г.