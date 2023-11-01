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Общество

Правительство предложило не изолировать воров в законе в СИЗО

Поправка не будет распространяться на лидеров и участников ОПС
Александр Тихонов Мария Макутина
Владимир Гердо / ТАСС

Белый дом предложил исключить из законопроекта об изоляции при содержании в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в ряде террористических преступлений, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии. Текст отзыва есть в распоряжении «Ведомостей», его 30 октября одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Необходимость помещать фигурантов таких уголовных дел в отдельные камеры «может негативно отразиться на решении задач оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в местах содержания под стражей», решили в Белом доме.

Поправку об изоляции данных лиц внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия») еще в 2019 г. В первом чтении инициатива была поддержана 13 июля. Статья о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в УК 1 апреля 2019 г. «Данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых», – полагают авторы законопроекта.

Юрист Алексей Федяров сказал «Ведомостям», что не видит разницы между лидером организованного преступного сообщества (ОПС), которого в соответствии с поправками будут изолировать в СИЗО, и авторитетом, выведенным из-под действия законопроекта: «В любом случае любой вор в законе – это лидер ОПС или какой-то определенной группы».

«Поэтому я даже не вижу смысла как-то разделять эти понятия, – говорит юрист. – Я категорически против изоляции авторитетов, потому что с ними тоже нужно вести криминалистическую и оперативно-розыскную работу. Часто также с ними ведется конфиденциальное сотрудничество, их вербуют и они приносят много пользы правоохранительным органам». В то же время, по словам Федярова, правоохранительным органам нужно «иметь возможность варьировать, тасовать карты, играть, в конце концов: в каких-то случаях нужно, чтобы воры в законе побыли изолированными, в каких-то – нет».

Исполнительная и законодательная власть ищут компромиссы между возможностью проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах изоляции и устранения организованной преступности, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Полная изоляция лидеров преступных сообществ будет исключать возможность получения оперативной информации, но и сохранение за ними возможности контролировать преступное сообщество тоже будет мешать достижению правовых задач. Из двух зол будет выбрано меньшее, которое позволит правоохранителям максимально реализовывать свои цели и задачи», – отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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