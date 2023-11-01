Правительство предложило не изолировать воров в законе в СИЗО

«Поэтому я даже не вижу смысла как-то разделять эти понятия, – говорит юрист. – Я категорически против изоляции авторитетов, потому что с ними тоже нужно вести криминалистическую и оперативно-розыскную работу. Часто также с ними ведется конфиденциальное сотрудничество, их вербуют и они приносят много пользы правоохранительным органам». В то же время, по словам Федярова, правоохранительным органам нужно «иметь возможность варьировать, тасовать карты, играть, в конце концов: в каких-то случаях нужно, чтобы воры в законе побыли изолированными, в каких-то – нет».