Генпрокуратура хочет взыскать с экс-чиновников Минкультуры около 20 млн рублей

О задержании чиновников стало известно в сентябре 2019 г. В мае 2023 г. Мещанский районный суд Москвы признал Цветнова и Мосолова виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Судья Олеся Менделеева назначила им относительно запрошенных прокуратурой сроков от 7 до 9 лет колонии мягкое наказание: Цветнов был осужден на 4 года, Мосолов получил 2 года. Учитывая проведенное время в СИЗО и под домашним арестом, суд освободил фигурантов в зале суда. Вместе с ними на скамье подсудимых также были бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Им Менделеева назначила наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии и 2 лет соответственно. По версии следствия, они похитили около 20 млн руб., которые выделялись на ремонт Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Никто из фигурантов вину в хищениях не признал.