Генпрокуратура хочет взыскать с экс-чиновников Минкультуры около 20 млн рублей

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-чиновников Минкультуры около 20 млн рублейВедомство требует вернуть в казну похищенные средства из бюджета при ремонте Соловецкого монастыря
Первый заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Головинский суд Москвы с исковым заявлением об изъятии в доход государства для возмещения вреда, причиненного в рамках преступления о хищениях бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. Беседа по иску назначена на 6 мая. Сумма исковых требований составляет почти 20 млн руб. Эту сумму Генпрокуратура хочет взыскать солидарно с четырех ответчиков, среди которых бывший начальник департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов.
О задержании чиновников стало известно в сентябре 2019 г. В мае 2023 г. Мещанский районный суд Москвы признал Цветнова и Мосолова виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Судья Олеся Менделеева назначила им относительно запрошенных прокуратурой сроков от 7 до 9 лет колонии мягкое наказание: Цветнов был осужден на 4 года, Мосолов получил 2 года. Учитывая проведенное время в СИЗО и под домашним арестом, суд освободил фигурантов в зале суда. Вместе с ними на скамье подсудимых также были бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Им Менделеева назначила наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии и 2 лет соответственно. По версии следствия, они похитили около 20 млн руб., которые выделялись на ремонт Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Никто из фигурантов вину в хищениях не признал.
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг, состоящий из шести островов общей площадью более 300 кв. км, расположен в западной части Белого моря. В XV в. на Соловках был создан Соловецкий монастырь – крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI–XIX вв. Архипелаг в 1992 г. был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 г. – в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.
До задержания Цветнов был руководителем управления культурного наследия ФАУ «Роскапстрой». Изначально он был свидетелем по уголовному делу в отношении своего начальника, бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. Впоследствии, как рассказывала сторона защиты, уголовные дела соединили в одно производство, а Цветнов с Пирумовым фактически стали фигурантами одного дела о хищениях бюджетных средств, связанных с реконструкцией Соловецкого монастыря в период с 2011 по 2016 г.
«Коммерсантъ» писал, что махинации с бюджетными деньгами совершались при выполнении ремонтно-реставрационных работ объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России». В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета выделили около 6 млрд руб. В конце 2017 г., когда была освоена примерно половина этой суммы, по поручению президента Генпрокуратура и Счетная палата провели проверку расходования средств, выделенных Минкультом на восстановление объектов на Соловках. Выяснилось, что часть выделенных средств была похищена.
В 2018 г. Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впоследствии в сентябре 2019 г. из него выделили в отдельное производство материалы в отношении Цветнова.
«Ведомости» писали в июле 2022 г. о втором приговоре Пирумову. Красногорский городской суд Московской области приговорил его к 9 годам колонии со штрафом 1,5 млн руб. До этого в 2017 г. Пирумов уже был осужден к 1,5 годам колонии по «делу реставраторов». Дорогомиловский суд признал его виновным в мошенничестве на 164 млн руб., но от наказания бывший заместитель министра культуры был освобожден в связи с отбытием срока в СИЗО.