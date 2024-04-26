Что Владимир Путин говорил на Совете законодателей

Что Владимир Путин говорил на Совете законодателейЗаседание было посвящено демографической политике и поддержке семей с детьми
Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Президент традиционно поздравил депутатов, сенаторов и представителей законодательных собраний с наступающим Днем парламентаризма. Он заявил, что празднование этого дня позволяет отдать «дань уважения традициям нашей государственности и законотворчества».
«Необходимо обеспечивать ее [общественно-политической системы России] стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов», – сказал Путин.
Президент отметил важность поддержки участников спецоперации и их семей. По его словам, он уверен, что в будущем участники спецоперации проявят себя в органах власти, в наставничестве и других сферах. Также он выразил надежду, что партии будут выдвигать их на выборах разного уровня. По словам президента, «это не какая-то кампания», это среда, из которой «мы должны черпать кадры, которые готовы служить России и которые ей служат сейчас».
Путин также подчеркнул, что впереди – важнейший этап формирования правительства, а парламенту поправками в Конституцию 2020 г. были предоставлены новые полномочия по утверждению министров, которые им предстоит реализовать. Он напомнил, что на недавней встрече с руководителями фракций обсуждались долгосрочные планы развития страны, которые были сформулированы в послании Федеральному собранию. Президент отметил, что законодатели уже готовят регулирование для обеспечения реализации нацпроектов. Также Путин подчеркнул, что Совет законодателей должен принять участие в обобщении региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В частности, это касается новой модели оплаты труда врачей и учителей, которая в 2025 г. будет отрабатываться в регионах.
Совет законодателей является совещательным и консультативным органом при парламенте. Возглавляют его председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме спикеров двух палат в него входят вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, председатели комитетов, спикеры законодательных собраний и т. д. В этом году главными темами заседания Совета законодателей были вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, а также реализация программы развития сельских территорий.
Предваряло выступление президента несколько обсуждений. Володин говорил о необходимости закрепления ответственности за демографическую и семейную политику за конкретным министерством. «Давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство», – сказал Володин, отвечая на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, что сейчас за эту тему «неформально» отвечает Минтруда. Володин также заявил, что в ближайшее время в Госдуме могут пройти парламентские слушания, посвященные семейной политике.
Матвиенко же призвала оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи, который был определен указом президента. По ее словам, необходимо создание корпоративного демографического стандарта – единой программы с рекомендациями по организации трудового распорядка, гарантиям и льготам по поддержке семей с детьми.