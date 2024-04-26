Что Владимир Путин говорил на Совете законодателей

Путин также подчеркнул, что впереди – важнейший этап формирования правительства, а парламенту поправками в Конституцию 2020 г. были предоставлены новые полномочия по утверждению министров, которые им предстоит реализовать. Он напомнил, что на недавней встрече с руководителями фракций обсуждались долгосрочные планы развития страны, которые были сформулированы в послании Федеральному собранию. Президент отметил, что законодатели уже готовят регулирование для обеспечения реализации нацпроектов. Также Путин подчеркнул, что Совет законодателей должен принять участие в обобщении региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В частности, это касается новой модели оплаты труда врачей и учителей, которая в 2025 г. будет отрабатываться в регионах.