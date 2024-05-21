В Минприроды предложили признать каспийских тюленей исчезающим видом

В январе 2024 г. с инициативой включить каспийского тюленя в перечень находящихся под угрозой исчезновения животных в Минприроды и Росприроднадзор обращался фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Об этом организация сообщала на своем сайте 19 января. Во время шести экспедиций с апреля по декабрь 2023 г. фонд совместно с российскими учеными сделали вывод о крайне низкой плотности тюленей в местах их сезонного пребывания и полном их отсутствии на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период (была обнаружена только одна особь). Средний возраст погибших особей составил 7,7 года, что, по мнению членов экспедиций, говорит о росте смертности молодых особей, включая беременных самок.