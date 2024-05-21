В Минприроды предложили признать каспийских тюленей исчезающим видом

В Минприроды предложили признать каспийских тюленей исчезающим видомТюлени – главный индикатор состояния Каспийского моря, от которого зависит экономика региона
С 2020 г. каспийский тюлень (нерпа) занесен в Красную книгу как вид, сокращающийся в численности. В Минприроды обсуждают возможность повысить статус редкости каспийского тюленя и признать этих животных видом, находящимся под угрозой исчезновения. С такой инициативой выступила директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды Ирина Маканова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по экологии по выработке предложений по оздоровлению Каспийского бассейна.
Изменение статуса редкости каспийского тюленя, по мнению Макановой, позволит создать отдельную стратегию по его сохранению в виде нормативно-правового документа и планов по восстановлению популяции. «[Это] также позволит сохранять [животное] в рамках нацпроекта «Экология» в перечне приоритетных видов», – добавила она.
Каспийский тюлень – это единственный эндемик (фауна, обитающая лишь на определенной территории) Каспийского моря. По данным Минприроды, в 1900 г. численность популяции составляла 1,2 млн особей, в 2012 г. – 274 000. Более актуальные цифры Маканова не привела.
В декабре 2022 г. на берегу Каспия в Дагестане нашли 2500 туш каспийских тюленей – тогда это вызвало широкий общественный резонанс. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана «естественными природными факторами», а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270 000–300 000 особей (цитата по «РИА Новости»). Минприроды Республики Казахстан в марте 2023 г. оценивало численность популяции каспийских тюленей примерно в 311 000 особей.
В январе 2024 г. с инициативой включить каспийского тюленя в перечень находящихся под угрозой исчезновения животных в Минприроды и Росприроднадзор обращался фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Об этом организация сообщала на своем сайте 19 января. Во время шести экспедиций с апреля по декабрь 2023 г. фонд совместно с российскими учеными сделали вывод о крайне низкой плотности тюленей в местах их сезонного пребывания и полном их отсутствии на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период (была обнаружена только одна особь). Средний возраст погибших особей составил 7,7 года, что, по мнению членов экспедиций, говорит о росте смертности молодых особей, включая беременных самок.
Среди основных причин, влияющих на сокращение популяции этих животных, представитель Минприроды назвала чрезмерный промысел в начале XX в. (добывали ради шкурок белька, взрослых особей и сала), техногенные выбросы, неблагоприятные изменения среды обитания и загрязнение каспийских вод.
Сокращение и так подорванной популяции каспийских тюленей идет в основном за счет изменения местообитаний, климатического воздействия и браконьеров, сказал «Ведомостям» академический эколог, младший научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев. Признание каспийских тюленей исчезающим видом позволит в том числе ужесточить наказание за их нелегальную добычу, уверен он (максимальное наказание за незаконную добычу и продажу краснокнижных животных по ст. 258.1 УК РФ – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн руб.).
Тюлени – индикатор состояния Каспийского моря
Нерпы играют важную роль в экосистеме Каспийского моря и считаются главным индикатором состояния водного объекта, сказал в ходе заседаний рабочей группы проректор по научной и инновационной работе Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев. По его словам, любые изменения в экосистеме отражаются на численности и структуре популяции животного.
«Каспийские тюлени – важно, но это деталь. Спасать надо все море, пока не поздно, иначе спасать будет вообще некого», – соглашается с ним научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Каспийское море омывает берега пяти государств: России (юго-восток Астраханской области и Калмыкии и восток Дагестана), Казахстана, Туркмении, Ирана, Азербайджана.
Перед страной стоят несколько вызовов: обмеление Каспийского моря, его загрязнение из-за добычи полезных ископаемых, ухудшение состояния и сокращение биоресурсов, сказал во время заседания в нижней палате председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.
С середины 1990 г. уровень Каспийского моря упал почти на 2,4 м, пояснил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. «Это почему-то всегда умалчивается. <...> Серьезные изменения на Каспии, быстрые изменения береговой линии», – добавил он. Соседство с Каспием озера Кара-Богаз-Гол в Туркмении способствует тому, что вода из Каспийского моря испаряется с «бешеной силой», сказал «Ведомостям» Рыбальченко.
По его словам, обмеление Каспийского моря критически важно и для экономики региона, и для сохранения экосистемы в целом. Обмеление сделает морскую инфраструктуру региона неактуальной: воды, отошедшие от портов, лишат их функциональности, пострадают грузовой и рыболовецкий флот, пояснил Акшинцев.
«По сути, мы лишимся как возможности вылова рыбы, так и возможности грузоперевозок, так как Каспийское бессточное озеро соединено с Мировым океаном Волго-Балтийским водным путем и Волго-Донским каналом, а они утратят судоходные характеристики на фоне обмеления», – сказал Акшинцев. Кроме того, возникнет ряд проблем с орошением территорий и доступом к пресной воде, изменится климат в регионе, ухудшится качество воздуха, добавил он.
Обмеление Каспия возможно в перспективе 30–50 лет, предполагает Рыбальченко. В научном сообществе принято считать, что этому могут способствовать потепление и изменение уровня осадков, а также водозабор из рек и строительство гидротехнических сооружений, рассказал он.